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Алиханов назвал слова Борреля о калининградском транзите ересью - РИА Новости, 05.07.2022
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Алиханов назвал слова Борреля о калининградском транзите ересью
Алиханов назвал слова Борреля о калининградском транзите ересью - РИА Новости, 05.07.2022
Алиханов назвал слова Борреля о калининградском транзите ересью
Калининградский транзит не может использоваться для обхода санкций, любые иные заявления - ересь, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T09:08
2022-07-05T09:14
в мире
россия
жозеп боррель
мария захарова
маркус эдерер
калининград
литва
евросоюз
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КАЛИНИНГРАД, 5 июл - РИА Новости. Калининградский транзит не может использоваться для обхода санкций, любые иные заявления - ересь, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов."Никаких переживаний относительно калининградского транзита у европейцев быть вообще не может. Он не может использоваться для обхода санкций. Любые иные заявления - ересь", - заявил Алиханов РИА Новости.Комментируя слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля о том, что ЕС не хочет блокировать трафик между Калининградом и основной частью РФ, а хочет предотвратить обход санкций, Алиханов заявил, что таких рисков нет."Если ты поставил опечатанный, опломбированный контейнер на железнодорожную платформу, то никаких возможностей осуществить такого рода действия на территории Литвы нет. Если только ты не литовский пограничник, который сам организовывает снятие этого вагона и отправку на какой-то запасной контрабандистский путь", - объяснил губернатор.Он добавил, что есть общепринятые мировые стандарты защиты грузов от вскрытия."Я здесь никакой проблемы вообще не вижу. Это просто риторика. Мы едем и едем. Все эти транзитные документы, все это общепринятые вещи, которые, собственно, имели место быть до недавнего времени. Никому это не мешало, мы ехали в обычном режиме", - заключил он.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.
https://ria.ru/20220701/kaliningrad-1799502145.html
https://ria.ru/20220702/litva-1799754164.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220704/alikhanov-1800058512.html
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в мире, россия, жозеп боррель, мария захарова, маркус эдерер, калининград, литва, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
09:08 05.07.2022 (обновлено: 09:14 05.07.2022)
 
Алиханов назвал слова Борреля о калининградском транзите ересью

Алиханов: калининградский транзит не может использоваться для обхода санкций

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожная сортировочная станция в Калининграде
Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 5 июл - РИА Новости. Калининградский транзит не может использоваться для обхода санкций, любые иные заявления - ересь, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"Никаких переживаний относительно калининградского транзита у европейцев быть вообще не может. Он не может использоваться для обхода санкций. Любые иные заявления - ересь", - заявил Алиханов РИА Новости.
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Комментируя слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля о том, что ЕС не хочет блокировать трафик между Калининградом и основной частью РФ, а хочет предотвратить обход санкций, Алиханов заявил, что таких рисков нет.
"Если ты поставил опечатанный, опломбированный контейнер на железнодорожную платформу, то никаких возможностей осуществить такого рода действия на территории Литвы нет. Если только ты не литовский пограничник, который сам организовывает снятие этого вагона и отправку на какой-то запасной контрабандистский путь", - объяснил губернатор.
Он добавил, что есть общепринятые мировые стандарты защиты грузов от вскрытия.
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"Я здесь никакой проблемы вообще не вижу. Это просто риторика. Мы едем и едем. Все эти транзитные документы, все это общепринятые вещи, которые, собственно, имели место быть до недавнего времени. Никому это не мешало, мы ехали в обычном режиме", - заключил он.
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.
Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.
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В миреРоссияЖозеп БоррельМария ЗахароваМаркус ЭдерерКалининградЛитваЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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