https://ria.ru/20220705/kaliningrad-1800269723.html

Алиханов назвал слова Борреля о калининградском транзите ересью

Алиханов назвал слова Борреля о калининградском транзите ересью - РИА Новости, 05.07.2022

Алиханов назвал слова Борреля о калининградском транзите ересью

Калининградский транзит не может использоваться для обхода санкций, любые иные заявления - ересь, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T09:08

2022-07-05T09:08

2022-07-05T09:14

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КАЛИНИНГРАД, 5 июл - РИА Новости. Калининградский транзит не может использоваться для обхода санкций, любые иные заявления - ересь, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов."Никаких переживаний относительно калининградского транзита у европейцев быть вообще не может. Он не может использоваться для обхода санкций. Любые иные заявления - ересь", - заявил Алиханов РИА Новости.Комментируя слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля о том, что ЕС не хочет блокировать трафик между Калининградом и основной частью РФ, а хочет предотвратить обход санкций, Алиханов заявил, что таких рисков нет."Если ты поставил опечатанный, опломбированный контейнер на железнодорожную платформу, то никаких возможностей осуществить такого рода действия на территории Литвы нет. Если только ты не литовский пограничник, который сам организовывает снятие этого вагона и отправку на какой-то запасной контрабандистский путь", - объяснил губернатор.Он добавил, что есть общепринятые мировые стандарты защиты грузов от вскрытия."Я здесь никакой проблемы вообще не вижу. Это просто риторика. Мы едем и едем. Все эти транзитные документы, все это общепринятые вещи, которые, собственно, имели место быть до недавнего времени. Никому это не мешало, мы ехали в обычном режиме", - заключил он.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.

https://ria.ru/20220701/kaliningrad-1799502145.html

https://ria.ru/20220702/litva-1799754164.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220704/alikhanov-1800058512.html

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