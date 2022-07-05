https://ria.ru/20220705/it-1800374157.html

Госдума приняла закон о налоговых стимулах для развития IT-отрасли

Госдума приняла закон о налоговых стимулах для развития IT-отрасли - РИА Новости, 05.07.2022

Госдума приняла закон о налоговых стимулах для развития IT-отрасли

Госдума приняла закон, содержащий меры налоговой поддержки для стимулирования развития российской IT-отрасли. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:26

2022-07-05T13:26

2022-07-05T13:26

экономика

россия

технологии

госдума рф

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, содержащий меры налоговой поддержки для стимулирования развития российской IT-отрасли.Документ устанавливает инвестиционный налоговый вычет по расходам на оплату установки, тестирования, адаптации и модификации программного обеспечения и баз данных, включенных в единый реестр российского софта, а также объектов основных средств, включенных в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Вычет будет предоставляться и по расходам на обучение работников, обслуживающих такой софт, базы данных и объекты.При определении стоимости амортизируемого имущества устанавливается повышающий коэффициент 1,5 к расходам на приобретение российского радиоэлектронного оборудования, софта и баз данных, которые относятся к сфере искусственного интеллекта.Для организаций, проектирующих и разрабатывающих электронную (радиоэлектронную) продукцию, электронную компонентную базу, а также материалы и технологии для такой базы (по утвержденному правительством РФ перечню), понижается налог на прибыль: в федеральный бюджет ставка будет 3%, в бюджеты регионов – 0%. Аналогичные ставки будут действовать для производителей такой продукции и компонентной базы.Организациям, разрабатывающим и выпускающим собственные электронные компоненты и изделия, также дается право применять пониженные тарифы страховых взносов (7,6%). Причем для них исключается условие по численности работников, а требование по доле доходов от реализации соответствующих услуг (работ) в общей сумме доходов такой организации снижается до 70% с 90%.Кроме того, в отношении расходов, связанных с развитием генетических технологий, регионам предоставляется право вводить инвестиционный налоговый вычет в размере 42,5% от суммы таких расходов. При этом федеральная часть налога на прибыль может быть уменьшена на 7,5% от подобных расходов.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а данные нормы распространятся на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, то есть будут иметь обратную силу.

https://ria.ru/20220628/it-1798809114.html

https://sn.ria.ru/20220705/programmirovanie-1800299954.html

https://ria.ru/20220425/spch-1785288656.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, технологии, госдума рф