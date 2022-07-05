Ситуация с Ираном приведет к гонке вооружений, заявил премьер Израиля
Премьер Израиля Лапид: ситуация с Ираном приведет к гонке вооружений на Ближнем Востоке,
Флаг Ирана. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июл – РИА Новости. Нынешняя ситуация с Ираном приведет к гонке ядерных вооружений на Ближнем Востоке и поставит под угрозу мир во всем мире, заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид.
"Иран скрывает информацию от мира, обогащает уран сверх разрешенного, демонтирует камеры наблюдения со своих ядерных объектов. Ввиду всего этого мир должен отреагировать", - сказал Лапид на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Лапид обратился к Макрону и сказал, что тот был "первым лидером, еще в 2018 году заявившим о необходимости нового соглашения с Ираном". "Соглашения более эффективного и жесткого, без срока действия и предполагающего скоординированное международное давление, которое не позволит Ирану стать пороговым государством", - добавил он.
По словам премьера Израиля, "нынешняя ситуация не может оставаться прежней", так как это "приведет к гонке ядерных вооружений на Ближнем Востоке, которая поставит под угрозу мир во всем мире".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.