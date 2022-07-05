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Ситуация с Ираном приведет к гонке вооружений, заявил премьер Израиля - РИА Новости, 05.07.2022
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Ситуация с Ираном приведет к гонке вооружений, заявил премьер Израиля
Ситуация с Ираном приведет к гонке вооружений, заявил премьер Израиля - РИА Новости, 05.07.2022
Ситуация с Ираном приведет к гонке вооружений, заявил премьер Израиля
Нынешняя ситуация с Ираном приведет к гонке ядерных вооружений на Ближнем Востоке и поставит под угрозу мир во всем мире, заявил премьер-министр Израиля Яир... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T20:59
2022-07-05T20:59
в мире
цены на нефть
эммануэль макрон
дональд трамп
нед прайс
иран
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сша
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июл – РИА Новости. Нынешняя ситуация с Ираном приведет к гонке ядерных вооружений на Ближнем Востоке и поставит под угрозу мир во всем мире, заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид."Иран скрывает информацию от мира, обогащает уран сверх разрешенного, демонтирует камеры наблюдения со своих ядерных объектов. Ввиду всего этого мир должен отреагировать", - сказал Лапид на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.Лапид обратился к Макрону и сказал, что тот был "первым лидером, еще в 2018 году заявившим о необходимости нового соглашения с Ираном". "Соглашения более эффективного и жесткого, без срока действия и предполагающего скоординированное международное давление, которое не позволит Ирану стать пороговым государством", - добавил он.По словам премьера Израиля, "нынешняя ситуация не может оставаться прежней", так как это "приведет к гонке ядерных вооружений на Ближнем Востоке, которая поставит под угрозу мир во всем мире".В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.
https://ria.ru/20220702/iran-1799781006.html
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в мире, цены на нефть, эммануэль макрон, дональд трамп, нед прайс, иран, израиль, сша, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
20:59 05.07.2022
 
Ситуация с Ираном приведет к гонке вооружений, заявил премьер Израиля

Премьер Израиля Лапид: ситуация с Ираном приведет к гонке вооружений на Ближнем Востоке,

© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июл – РИА Новости. Нынешняя ситуация с Ираном приведет к гонке ядерных вооружений на Ближнем Востоке и поставит под угрозу мир во всем мире, заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид.
"Иран скрывает информацию от мира, обогащает уран сверх разрешенного, демонтирует камеры наблюдения со своих ядерных объектов. Ввиду всего этого мир должен отреагировать", - сказал Лапид на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 13:31
Рябков обсудил с замглавой МИД Ирана переговоры вокруг СВПД
Лапид обратился к Макрону и сказал, что тот был "первым лидером, еще в 2018 году заявившим о необходимости нового соглашения с Ираном". "Соглашения более эффективного и жесткого, без срока действия и предполагающего скоординированное международное давление, которое не позволит Ирану стать пороговым государством", - добавил он.
По словам премьера Израиля, "нынешняя ситуация не может оставаться прежней", так как это "приведет к гонке ядерных вооружений на Ближнем Востоке, которая поставит под угрозу мир во всем мире".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
Вчера, 20:01
ООН выразила беспокойство из-за переговоров по СВПД
 
В миреЦены на нефтьЭммануэль МакронДональд ТрампНед ПрайсИранИзраильСШАМИД ИранаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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