https://ria.ru/20220705/hotels-1800506441.html

Сайту Hotels.com грозит штраф за отказ локализовать данные россиян

Сайту Hotels.com грозит штраф за отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 05.07.2022

Сайту Hotels.com грозит штраф за отказ локализовать данные россиян

Сервису бронирования Hotels.com грозит штраф до 6 миллионов рублей за отказ локализовать данные россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T19:09

2022-07-05T19:09

2022-07-05T19:22

россия

происшествия

москва

интернет

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:162:3001:1850_1920x0_80_0_0_c9c6c5570a88771767042529eb5fe9a8.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сервису бронирования Hotels.com грозит штраф до 6 миллионов рублей за отказ локализовать данные россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы."Судебный участок мировых судей получил протокол против Hotels.com, L.P. по части 8 статьи 13.11 КоАП, судебное заседание назначено на 12 июля", - сказали в суде.Данная статья устанавливает наказание за отказ хранить данные российских пользователей на территории РФ. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 1 до 6 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220627/moshenniki-1797843627.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, москва, интернет, новости - туризм