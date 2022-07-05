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Сайту Hotels.com грозит штраф за отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 05.07.2022
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Туризм
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Сайту Hotels.com грозит штраф за отказ локализовать данные россиян
Сайту Hotels.com грозит штраф за отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 05.07.2022
Сайту Hotels.com грозит штраф за отказ локализовать данные россиян
Сервису бронирования Hotels.com грозит штраф до 6 миллионов рублей за отказ локализовать данные россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T19:09
2022-07-05T19:22
россия
происшествия
москва
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туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сервису бронирования Hotels.com грозит штраф до 6 миллионов рублей за отказ локализовать данные россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы."Судебный участок мировых судей получил протокол против Hotels.com, L.P. по части 8 статьи 13.11 КоАП, судебное заседание назначено на 12 июля", - сказали в суде.Данная статья устанавливает наказание за отказ хранить данные российских пользователей на территории РФ. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 1 до 6 миллионов рублей.
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россия, происшествия, москва, интернет, новости - туризм
19:09 05.07.2022 (обновлено: 19:22 05.07.2022)
 
Сайту Hotels.com грозит штраф за отказ локализовать данные россиян

Сервису Hotels.com грозит штраф до шести миллионов рублей за отказ локализовать данные

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сервису бронирования Hotels.com грозит штраф до 6 миллионов рублей за отказ локализовать данные россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы.
"Судебный участок мировых судей получил протокол против Hotels.com, L.P. по части 8 статьи 13.11 КоАП, судебное заседание назначено на 12 июля", - сказали в суде.
Данная статья устанавливает наказание за отказ хранить данные российских пользователей на территории РФ. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 1 до 6 миллионов рублей.
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