https://ria.ru/20220705/hotels-1800506441.html
Сайту Hotels.com грозит штраф за отказ локализовать данные россиян
Сайту Hotels.com грозит штраф за отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 05.07.2022
Сайту Hotels.com грозит штраф за отказ локализовать данные россиян
Сервису бронирования Hotels.com грозит штраф до 6 миллионов рублей за отказ локализовать данные россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T19:09
2022-07-05T19:09
2022-07-05T19:22
россия
происшествия
москва
интернет
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:162:3001:1850_1920x0_80_0_0_c9c6c5570a88771767042529eb5fe9a8.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сервису бронирования Hotels.com грозит штраф до 6 миллионов рублей за отказ локализовать данные россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы."Судебный участок мировых судей получил протокол против Hotels.com, L.P. по части 8 статьи 13.11 КоАП, судебное заседание назначено на 12 июля", - сказали в суде.Данная статья устанавливает наказание за отказ хранить данные российских пользователей на территории РФ. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 1 до 6 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220627/moshenniki-1797843627.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f3559e986e76bfd873d59f30426f6127.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, москва, интернет, новости - туризм
19:09 05.07.2022 (обновлено: 19:22 05.07.2022)
Сайту Hotels.com грозит штраф за отказ локализовать данные россиян
Сервису Hotels.com грозит штраф до шести миллионов рублей за отказ локализовать данные