https://ria.ru/20220705/himars-1800336814.html

Экс-спецпредставитель США на Украине заявил, что NASAMS не прибыли в страну

Экс-спецпредставитель США на Украине заявил, что NASAMS не прибыли в страну - РИА Новости, 05.07.2022

Экс-спецпредставитель США на Украине заявил, что NASAMS не прибыли в страну

Бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер заявил, что системы залпового огня HIMARS и зенитно-ракетные комплексы NASAMS якобы еще не прибыли в страну, РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:07

2022-07-05T12:07

2022-07-05T12:07

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер заявил, что системы залпового огня HIMARS и зенитно-ракетные комплексы NASAMS якобы еще не прибыли в страну, но уже в пути.Ранее руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов заявил РИА Новости, что украинские военные впервые использовали американские реактивные системы залпового огня HIMARS при обстреле территории республики, это было в ночь на понедельник."На самом деле много западного вооружения уже в Украине. Джавелины, Стингеры, гаубицы и так далее. Но сейчас мы говорим о новой системе HIMARS, это тоже система залпового огня с боеприпасами с высокой дальностью стрельбы, также предоставляются NASAMS. Они еще не прибыли, но они в пути", - сказал Волкер в эфире украинского телемарафона.Пентагон ранее раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине, которая получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тысяч артиллерийских снарядов. В поставки общей стоимостью 450 миллионов долларов также войдут 18 "тактических автомобилей" для буксировки артиллерийских орудий западного образца, 1,2 тысячи гранатометов, 2 тысячи пулеметов, "запчасти и иное оборудование".За время президентства Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму в 6,8 миллиарда долларов, из которых 6,1 миллиарда были выделены с 24 февраля – даты начала российской военной спецоперации.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

https://ria.ru/20220628/protivoraketnaya-1798487431.html

https://ria.ru/20220624/oruzhie-1797721891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, россия, сша, донбасс, рсзо himars, министерство обороны сша, курт волкер