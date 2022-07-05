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Экс-спецпредставитель США на Украине заявил, что NASAMS не прибыли в страну - РИА Новости, 05.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/himars-1800336814.html
Экс-спецпредставитель США на Украине заявил, что NASAMS не прибыли в страну
Экс-спецпредставитель США на Украине заявил, что NASAMS не прибыли в страну - РИА Новости, 05.07.2022
Экс-спецпредставитель США на Украине заявил, что NASAMS не прибыли в страну
Бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер заявил, что системы залпового огня HIMARS и зенитно-ракетные комплексы NASAMS якобы еще не прибыли в страну, РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:07
2022-07-05T12:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
донбасс
рсзо himars
министерство обороны сша
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер заявил, что системы залпового огня HIMARS и зенитно-ракетные комплексы NASAMS якобы еще не прибыли в страну, но уже в пути.Ранее руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов заявил РИА Новости, что украинские военные впервые использовали американские реактивные системы залпового огня HIMARS при обстреле территории республики, это было в ночь на понедельник."На самом деле много западного вооружения уже в Украине. Джавелины, Стингеры, гаубицы и так далее. Но сейчас мы говорим о новой системе HIMARS, это тоже система залпового огня с боеприпасами с высокой дальностью стрельбы, также предоставляются NASAMS. Они еще не прибыли, но они в пути", - сказал Волкер в эфире украинского телемарафона.Пентагон ранее раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине, которая получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тысяч артиллерийских снарядов. В поставки общей стоимостью 450 миллионов долларов также войдут 18 "тактических автомобилей" для буксировки артиллерийских орудий западного образца, 1,2 тысячи гранатометов, 2 тысячи пулеметов, "запчасти и иное оборудование".За время президентства Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму в 6,8 миллиарда долларов, из которых 6,1 миллиарда были выделены с 24 февраля – даты начала российской военной спецоперации.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
https://ria.ru/20220628/protivoraketnaya-1798487431.html
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в мире, украина, россия, сша, донбасс, рсзо himars, министерство обороны сша, курт волкер
12:07 05.07.2022
 
Экс-спецпредставитель США на Украине заявил, что NASAMS не прибыли в страну

Экс-спецпредставитель США на Украине Волкер заявил, что NASAMS еще не прибыли в страну

© Фото : KongsbergПередвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Фото : Kongsberg
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер заявил, что системы залпового огня HIMARS и зенитно-ракетные комплексы NASAMS якобы еще не прибыли в страну, но уже в пути.
Ранее руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов заявил РИА Новости, что украинские военные впервые использовали американские реактивные системы залпового огня HIMARS при обстреле территории республики, это было в ночь на понедельник.
Многоканальная станция наведения ракет, пусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы С-300В4 в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Хотят закрыть небо". На что решились США ради Украины
"На самом деле много западного вооружения уже в Украине. Джавелины, Стингеры, гаубицы и так далее. Но сейчас мы говорим о новой системе HIMARS, это тоже система залпового огня с боеприпасами с высокой дальностью стрельбы, также предоставляются NASAMS. Они еще не прибыли, но они в пути", - сказал Волкер в эфире украинского телемарафона.
Пентагон ранее раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине, которая получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тысяч артиллерийских снарядов. В поставки общей стоимостью 450 миллионов долларов также войдут 18 "тактических автомобилей" для буксировки артиллерийских орудий западного образца, 1,2 тысячи гранатометов, 2 тысячи пулеметов, "запчасти и иное оборудование".
За время президентства Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму в 6,8 миллиарда долларов, из которых 6,1 миллиарда были выделены с 24 февраля – даты начала российской военной спецоперации.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Выгрузка американского оружия - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 03:08
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДонбассРСЗО HIMARSМинистерство обороны СШАКурт Волкер
 
 
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