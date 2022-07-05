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Путин присвоил 80-му танковому Краснознаменному полку звание гвардейского - РИА Новости, 05.07.2022
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Путин присвоил 80-му танковому Краснознаменному полку звание гвардейского
Путин присвоил 80-му танковому Краснознаменному полку звание гвардейского - РИА Новости, 05.07.2022
Путин присвоил 80-му танковому Краснознаменному полку звание гвардейского
Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейского" 80-му танковому Краснознаменному полку за массовый героизм и отвагу в боевых... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:14
2022-07-05T15:14
безопасность
вооруженные силы рф
владимир путин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейского" 80-му танковому Краснознаменному полку за массовый героизм и отвагу в боевых действиях, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 80-му танковому Краснознаменному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 80 гвардейский танковый Краснознаменный полк", - говорится в документе. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, 5 июля.
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безопасность, вооруженные силы рф, владимир путин
15:14 05.07.2022
 
Путин присвоил 80-му танковому Краснознаменному полку звание гвардейского

Путин присвоил 80-му танковому Краснознаменному полку почетное звание гвардейского

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейского" 80-му танковому Краснознаменному полку за массовый героизм и отвагу в боевых действиях, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 80-му танковому Краснознаменному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 80 гвардейский танковый Краснознаменный полк", - говорится в документе. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, 5 июля.
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БезопасностьВооруженные силы РФВладимир Путин
 
 
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