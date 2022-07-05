https://ria.ru/20220705/gvardiya-1800419354.html
Путин присвоил 80-му танковому Краснознаменному полку звание гвардейского
Путин присвоил 80-му танковому Краснознаменному полку звание гвардейского - РИА Новости, 05.07.2022
Путин присвоил 80-му танковому Краснознаменному полку звание гвардейского
Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейского" 80-му танковому Краснознаменному полку за массовый героизм и отвагу в боевых... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:14
2022-07-05T15:14
2022-07-05T15:14
безопасность
вооруженные силы рф
владимир путин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейского" 80-му танковому Краснознаменному полку за массовый героизм и отвагу в боевых действиях, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 80-му танковому Краснознаменному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 80 гвардейский танковый Краснознаменный полк", - говорится в документе. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, 5 июля.
https://ria.ru/20220620/geroy-1796651399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, владимир путин
Путин присвоил 80-му танковому Краснознаменному полку звание гвардейского
Путин присвоил 80-му танковому Краснознаменному полку почетное звание гвардейского