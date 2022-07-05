https://ria.ru/20220705/gumkoridory-1800546292.html

ВС России создали условия для работы двух морских гумкоридоров

ВС России создали условия для работы двух морских гумкоридоров - РИА Новости, 05.07.2022

ВС России создали условия для работы двух морских гумкоридоров

ВС РФ созданы условия для работы двух морских гуманитарных коридоров в Черном и Азовском морях, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T22:29

2022-07-05T22:29

2022-07-05T22:29

специальная военная операция на украине

азовское море

черное море

херсон

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ВС РФ созданы условия для работы двух морских гуманитарных коридоров в Черном и Азовском морях, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, ВС РФ созданы необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов."В Черном море (ежедневно с 08.00 до 19.00 мск) – для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 139 миль и шириной 3 мили; в Азовском море (круглосуточно) – для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря", - уточнил Мизинцев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

азовское море

черное море

херсон

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Евгения Нефедова

азовское море, черное море, херсон, вооруженные силы рф