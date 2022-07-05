https://ria.ru/20220705/gumkoridory-1800546292.html
ВС России создали условия для работы двух морских гумкоридоров
ВС России создали условия для работы двух морских гумкоридоров - РИА Новости, 05.07.2022
ВС России создали условия для работы двух морских гумкоридоров
ВС РФ созданы условия для работы двух морских гуманитарных коридоров в Черном и Азовском морях, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T22:29
2022-07-05T22:29
2022-07-05T22:29
специальная военная операция на украине
азовское море
черное море
херсон
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ВС РФ созданы условия для работы двух морских гуманитарных коридоров в Черном и Азовском морях, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, ВС РФ созданы необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов."В Черном море (ежедневно с 08.00 до 19.00 мск) – для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 139 миль и шириной 3 мили; в Азовском море (круглосуточно) – для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря", - уточнил Мизинцев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
азовское море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азовское море, черное море, херсон, вооруженные силы рф
ВС России создали условия для работы двух морских гумкоридоров
Мизинцев: ВС России создали условия для работы гумкоридоров в Черном и Азовском морях