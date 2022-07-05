https://ria.ru/20220705/groza-1800339151.html
Москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре
Москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре - РИА Новости, 05.07.2022
Москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре
Гроза с градом и шквалистое усиление ветра с порывами до 22 метров в секунду ожидаются в ближайшее время в Москве, предупреждает столичный главк МЧС РФ. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:13
2022-07-05T12:13
2022-07-05T12:40
москва
общество
погода
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Гроза с градом и шквалистое усиление ветра с порывами до 22 метров в секунду ожидаются в ближайшее время в Москве, предупреждает столичный главк МЧС РФ."В период с 12.00 до конца суток 5 июля местами по Москве возможны кратковременный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду, местами до 22 метров в секунду", - говорится в прогнозе ведомства.Учитывая плохие погодные условия, спасатели рекомендуют значительно снизить скорость движение и увеличить дистанцию впереди идущих транспортных средств на дорогах столицы, избегать внезапных маневров, а также парковать автомобили вдали от деревьев.
https://ria.ru/20220705/pozhary-1800330956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:13 05.07.2022 (обновлено: 12:40 05.07.2022)
Москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре
МЧС предупредило москвичей о грозе и усилении ветра до 22 метров в секунду