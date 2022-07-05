https://ria.ru/20220705/groza-1800339151.html

Москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре

Москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре - РИА Новости, 05.07.2022

Москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре

Гроза с градом и шквалистое усиление ветра с порывами до 22 метров в секунду ожидаются в ближайшее время в Москве, предупреждает столичный главк МЧС РФ. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:13

2022-07-05T12:13

2022-07-05T12:40

москва

общество

погода

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Гроза с градом и шквалистое усиление ветра с порывами до 22 метров в секунду ожидаются в ближайшее время в Москве, предупреждает столичный главк МЧС РФ."В период с 12.00 до конца суток 5 июля местами по Москве возможны кратковременный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду, местами до 22 метров в секунду", - говорится в прогнозе ведомства.Учитывая плохие погодные условия, спасатели рекомендуют значительно снизить скорость движение и увеличить дистанцию впереди идущих транспортных средств на дорогах столицы, избегать внезапных маневров, а также парковать автомобили вдали от деревьев.

https://ria.ru/20220705/pozhary-1800330956.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)