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Туроператоры рассказали об изменениях при получении визы в Грецию

Туроператоры рассказали об изменениях при получении визы в Грецию - РИА Новости, 05.07.2022

Туроператоры рассказали об изменениях при получении визы в Грецию

Сокращение сотрудников греческого консульства может привести к увеличению срока рассмотрения документов на визу, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:32

2022-07-05T13:32

2022-07-05T13:32

туризм

туризм

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сокращение сотрудников греческого консульства может привести к увеличению срока рассмотрения документов на визу, сообщает АТОР.Консульство Греции возобновило работу 4 июля. Но сейчас туроператоры рекомендуют туристам подавать документы заранее: внутренние изменения в графике дипмиссии будут способствовать более длительной обработке сведений от заявителей.Кроме того, эксперты прогнозируют рост числа выдаваемых однократных виз под даты поездки.Также аналитики ассоциации рекомендуют внимательнее относиться к заполнению документов, чтобы минимизировать вероятность отказа, и, получив разрешение на въезд, ехать именно в Грецию."Более 50 процентов соискателей на визу на самом деле не планируют посещать эту страну, а намерены отправиться в другие государства ЕС. Этим туристам могут отказать, так как у консульств есть механизмы, чтобы выявить реальную цель путешествия", — считает эксперт АТОР.

https://ria.ru/20210902/korfu-1747881648.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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