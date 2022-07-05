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Туроператоры рассказали об изменениях при получении визы в Грецию - РИА Новости, 05.07.2022
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Туризм
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Туроператоры рассказали об изменениях при получении визы в Грецию
Туроператоры рассказали об изменениях при получении визы в Грецию - РИА Новости, 05.07.2022
Туроператоры рассказали об изменениях при получении визы в Грецию
Сокращение сотрудников греческого консульства может привести к увеличению срока рассмотрения документов на визу, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:32
2022-07-05T13:32
туризм
туризм
новости - туризм
греция
ассоциация туроператоров россии (атор)
евросоюз
визы
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сокращение сотрудников греческого консульства может привести к увеличению срока рассмотрения документов на визу, сообщает АТОР.Консульство Греции возобновило работу 4 июля. Но сейчас туроператоры рекомендуют туристам подавать документы заранее: внутренние изменения в графике дипмиссии будут способствовать более длительной обработке сведений от заявителей.Кроме того, эксперты прогнозируют рост числа выдаваемых однократных виз под даты поездки.Также аналитики ассоциации рекомендуют внимательнее относиться к заполнению документов, чтобы минимизировать вероятность отказа, и, получив разрешение на въезд, ехать именно в Грецию."Более 50 процентов соискателей на визу на самом деле не планируют посещать эту страну, а намерены отправиться в другие государства ЕС. Этим туристам могут отказать, так как у консульств есть механизмы, чтобы выявить реальную цель путешествия", — считает эксперт АТОР.
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туризм, новости - туризм, греция, ассоциация туроператоров россии (атор), евросоюз, визы
13:32 05.07.2022
 
Туроператоры рассказали об изменениях при получении визы в Грецию

Туроператоры предупреждают об увеличении времени получения визы в Грецию

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкТуристы на холме Акрополь в Афинах
Туристы на холме Акрополь в Афинах - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сокращение сотрудников греческого консульства может привести к увеличению срока рассмотрения документов на визу, сообщает АТОР.
Консульство Греции возобновило работу 4 июля. Но сейчас туроператоры рекомендуют туристам подавать документы заранее: внутренние изменения в графике дипмиссии будут способствовать более длительной обработке сведений от заявителей.
Кроме того, эксперты прогнозируют рост числа выдаваемых однократных виз под даты поездки.
Также аналитики ассоциации рекомендуют внимательнее относиться к заполнению документов, чтобы минимизировать вероятность отказа, и, получив разрешение на въезд, ехать именно в Грецию.
"Более 50 процентов соискателей на визу на самом деле не планируют посещать эту страну, а намерены отправиться в другие государства ЕС. Этим туристам могут отказать, так как у консульств есть механизмы, чтобы выявить реальную цель путешествия", — считает эксперт АТОР.
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