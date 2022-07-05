https://ria.ru/20220705/gretsiya-1800355475.html
Туроператоры рассказали об изменениях при получении визы в Грецию
Туроператоры рассказали об изменениях при получении визы в Грецию - РИА Новости, 05.07.2022
Туроператоры рассказали об изменениях при получении визы в Грецию
Сокращение сотрудников греческого консульства может привести к увеличению срока рассмотрения документов на визу, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:32
2022-07-05T13:32
2022-07-05T13:32
туризм
туризм
новости - туризм
греция
ассоциация туроператоров россии (атор)
евросоюз
визы
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сокращение сотрудников греческого консульства может привести к увеличению срока рассмотрения документов на визу, сообщает АТОР.Консульство Греции возобновило работу 4 июля. Но сейчас туроператоры рекомендуют туристам подавать документы заранее: внутренние изменения в графике дипмиссии будут способствовать более длительной обработке сведений от заявителей.Кроме того, эксперты прогнозируют рост числа выдаваемых однократных виз под даты поездки.Также аналитики ассоциации рекомендуют внимательнее относиться к заполнению документов, чтобы минимизировать вероятность отказа, и, получив разрешение на въезд, ехать именно в Грецию."Более 50 процентов соискателей на визу на самом деле не планируют посещать эту страну, а намерены отправиться в другие государства ЕС. Этим туристам могут отказать, так как у консульств есть механизмы, чтобы выявить реальную цель путешествия", — считает эксперт АТОР.
https://ria.ru/20210902/korfu-1747881648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, греция, ассоциация туроператоров россии (атор), евросоюз, визы
Туроператоры рассказали об изменениях при получении визы в Грецию
Туроператоры предупреждают об увеличении времени получения визы в Грецию
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости.
Сокращение сотрудников греческого консульства может привести к увеличению срока рассмотрения документов на визу, сообщает
АТОР.
Консульство Греции возобновило
работу 4 июля. Но сейчас туроператоры рекомендуют туристам подавать документы заранее: внутренние изменения в графике дипмиссии будут способствовать более длительной обработке сведений от заявителей.
Кроме того, эксперты прогнозируют рост числа выдаваемых однократных виз под даты поездки.
Также аналитики ассоциации рекомендуют внимательнее относиться к заполнению документов, чтобы минимизировать вероятность отказа, и, получив разрешение на въезд, ехать именно в Грецию.
"Более 50 процентов соискателей на визу на самом деле не планируют посещать эту страну, а намерены отправиться в другие государства ЕС. Этим туристам могут отказать, так как у консульств есть механизмы, чтобы выявить реальную цель путешествия", — считает эксперт АТОР.