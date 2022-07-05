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Госдума приняла проект об обеспечении проведения спецопераций за границей - РИА Новости, 05.07.2022
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Госдума приняла проект об обеспечении проведения спецопераций за границей
Госдума приняла проект об обеспечении проведения спецопераций за границей - РИА Новости, 05.07.2022
Госдума приняла проект об обеспечении проведения спецопераций за границей
Госдума приняла в первом чтении проект правительства об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны, РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:56
2022-07-05T13:56
россия
вооруженные силы рф
безопасность
госдума рф
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении проект правительства об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны, в том числе по новым правилам юрлица будут не вправе отказываться от заключения ряда контрактов.В связи с проведением спецоперации возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами, отмечается там. При введении спецмер в экономике кабмин РФ получит право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва.При введении спецмер в экономике юрлица в России будут не вправе отказываться от заключения контрактов в целях обеспечения проведения контртеррористических и иных операций ВС РФ за пределами страны.Законопроект направлен на обеспечение проведения Вооруженными силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации, говорится в пояснительной записке к документу.
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россия, вооруженные силы рф, безопасность, госдума рф
13:56 05.07.2022
 
Госдума приняла проект об обеспечении проведения спецопераций за границей

ГД приняла в I чтении проект об обеспечении проведения КТО и иных спецопераций за границей

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении проект правительства об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны, в том числе по новым правилам юрлица будут не вправе отказываться от заключения ряда контрактов.
В связи с проведением спецоперации возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами, отмечается там. При введении спецмер в экономике кабмин РФ получит право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва.
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При введении спецмер в экономике юрлица в России будут не вправе отказываться от заключения контрактов в целях обеспечения проведения контртеррористических и иных операций ВС РФ за пределами страны.
Законопроект направлен на обеспечение проведения Вооруженными силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации, говорится в пояснительной записке к документу.
 
РоссияВооруженные силы РФБезопасностьГосдума РФ
 
 
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