https://ria.ru/20220705/gogol-1800382006.html
Прижизненное издание Гоголя "Вечера на хуторе…" выставлено на торги
Прижизненное издание Гоголя "Вечера на хуторе…" выставлено на торги - РИА Новости, 05.07.2022
Прижизненное издание Гоголя "Вечера на хуторе…" выставлено на торги
Прижизненное издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя выставлено на торги аукционного дома "Литфонд" за 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:34
2022-07-05T14:34
2022-07-05T14:34
культура
новости культуры
аукционный дом "литфонд"
николай гоголь
аукцион
книги
александр пушкин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Прижизненное издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя выставлено на торги аукционного дома "Литфонд" за 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба. Они запланированы на 7 июля.Книга датируется 1836 годом. Изначально повесть выпускалась в двух частях — сначала первая в 1831-м и годом позже вторая."Только спустя несколько лет, в 1836 году, "Вечера …" были напечатаны новым изданием. Именно на второй выпуск книги оставил рецензию в журнале "Современник" Александр Пушкин", — уточняют в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, аукционный дом "литфонд", николай гоголь, аукцион, книги, александр пушкин
Прижизненное издание Гоголя "Вечера на хуторе…" выставлено на торги
Прижизненное издание Гоголя "Вечера на хуторе…" выставлено на торги за 400 тысяч рублей
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Прижизненное издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя выставлено на торги аукционного дома "Литфонд" за 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба. Они запланированы на 7 июля.
Книга датируется 1836 годом.
Изначально повесть выпускалась в двух частях — сначала первая в 1831-м и годом позже вторая.
"Только спустя несколько лет, в 1836 году, "Вечера …" были напечатаны новым изданием. Именно на второй выпуск книги оставил рецензию в журнале "Современник" Александр Пушкин", — уточняют в пресс-службе.