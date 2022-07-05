https://ria.ru/20220705/gogol-1800382006.html

Прижизненное издание Гоголя "Вечера на хуторе…" выставлено на торги

Прижизненное издание Гоголя "Вечера на хуторе…" выставлено на торги - РИА Новости, 05.07.2022

Прижизненное издание Гоголя "Вечера на хуторе…" выставлено на торги

Прижизненное издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя выставлено на торги аукционного дома "Литфонд" за 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T14:34

2022-07-05T14:34

2022-07-05T14:34

культура

новости культуры

аукционный дом "литфонд"

николай гоголь

аукцион

книги

александр пушкин

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Прижизненное издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя выставлено на торги аукционного дома "Литфонд" за 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба. Они запланированы на 7 июля.Книга датируется 1836 годом. Изначально повесть выпускалась в двух частях — сначала первая в 1831-м и годом позже вторая."Только спустя несколько лет, в 1836 году, "Вечера …" были напечатаны новым изданием. Именно на второй выпуск книги оставил рецензию в журнале "Современник" Александр Пушкин", — уточняют в пресс-службе.

https://ria.ru/20220704/tarkovskiy-1800060638.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, аукционный дом "литфонд", николай гоголь, аукцион, книги, александр пушкин