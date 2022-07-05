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Прижизненное издание Гоголя "Вечера на хуторе…" выставлено на торги - РИА Новости, 05.07.2022
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Культура
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Прижизненное издание Гоголя "Вечера на хуторе…" выставлено на торги
Прижизненное издание Гоголя "Вечера на хуторе…" выставлено на торги - РИА Новости, 05.07.2022
Прижизненное издание Гоголя "Вечера на хуторе…" выставлено на торги
Прижизненное издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя выставлено на торги аукционного дома "Литфонд" за 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:34
2022-07-05T14:34
культура
новости культуры
аукционный дом "литфонд"
николай гоголь
аукцион
книги
александр пушкин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Прижизненное издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя выставлено на торги аукционного дома "Литфонд" за 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба. Они запланированы на 7 июля.Книга датируется 1836 годом. Изначально повесть выпускалась в двух частях — сначала первая в 1831-м и годом позже вторая."Только спустя несколько лет, в 1836 году, "Вечера …" были напечатаны новым изданием. Именно на второй выпуск книги оставил рецензию в журнале "Современник" Александр Пушкин", — уточняют в пресс-службе.
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новости культуры, аукционный дом "литфонд", николай гоголь, аукцион, книги, александр пушкин
14:34 05.07.2022
 
Прижизненное издание Гоголя "Вечера на хуторе…" выставлено на торги

Прижизненное издание Гоголя "Вечера на хуторе…" выставлено на торги за 400 тысяч рублей

© Аукционный дом "Литфонд"Прижизненное издание Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" выставлено на торги за 400 тысяч рублей
Прижизненное издание Гоголя Вечера на хуторе близ Диканьки выставлено на торги за 400 тысяч рублей
© Аукционный дом "Литфонд"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Прижизненное издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя выставлено на торги аукционного дома "Литфонд" за 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба. Они запланированы на 7 июля.
Книга датируется 1836 годом.
Изначально повесть выпускалась в двух частях — сначала первая в 1831-м и годом позже вторая.
"Только спустя несколько лет, в 1836 году, "Вечера …" были напечатаны новым изданием. Именно на второй выпуск книги оставил рецензию в журнале "Современник" Александр Пушкин", — уточняют в пресс-службе.
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КультураНовости культурыАукционный дом "Литфонд"Николай ГогольАукционКнигиАлександр Пушкин
 
 
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