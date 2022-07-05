Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Британии цены на газ достигли трехмесячного максимума - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/gaz-1800495630.html
СМИ: в Британии цены на газ достигли трехмесячного максимума
СМИ: в Британии цены на газ достигли трехмесячного максимума - РИА Новости, 05.07.2022
СМИ: в Британии цены на газ достигли трехмесячного максимума
Цены на газ в Великобритании достигли трехмесячного максимума на фоне объявления забастовок на ряде месторождений в Норвегии, сообщает британская газета... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T18:30
2022-07-05T18:30
экономика
цены на нефть
великобритания
норвегия
сша
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Цены на газ в Великобритании достигли трехмесячного максимума на фоне объявления забастовок на ряде месторождений в Норвегии, сообщает британская газета Guardian.Ранее норвежская нефтегазовая группа Equinor заявила, что из-за забастовок приостанавливает добычу на трех месторождениях с общим объемом добычи углеводородов около 89 тысяч баррелей нефтяного эквивалента (н. э.) в сутки, из которых 27,5 тысячи приходится на природный газ. В среду компания планирует закрыть еще три месторождения, где в сутки добывается 264 тысячи баррелей н. э. природного газа.Как отмечает газета, во вторник стоимость газа с поставкой "на день вперед" достигла трехмесячного максимума в 272,5 пенсов (около 3,28 доллара) за терм (около 2,85 кубометра), увеличившись на 17,9%. Стоимость газа с доставкой в следующем месяце выросла на 7% и составила 302 пенса (около 3,63 доллара) за терм, пишет издание.В сообщении сказано, что главными источниками газа для Великобритании в настоящий момент являются месторождения в Северном море, в Норвегии, а также сжиженный природный газ со всего мира, в том числе из США.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.В Великобритании с 1 апреля ценовой порог на газ и электричество вырос на 54%. Это решение было принято еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен на газ, но вступило в силу 1 апреля. Расходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов в год.
https://radiosputnik.ria.ru/20220705/gaz-1800440365.html
https://ria.ru/20220704/gaz-1800227733.html
великобритания
норвегия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_782e4749370cc852df0cffc38248bb22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, великобритания, норвегия, сша, санкции в отношении россии
18:30 05.07.2022
 
СМИ: в Британии цены на газ достигли трехмесячного максимума

Газета Guardian: цены на газ в Британии достигли максимума на фоне забастовок в Норвегии

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Цены на газ в Великобритании достигли трехмесячного максимума на фоне объявления забастовок на ряде месторождений в Норвегии, сообщает британская газета Guardian.
Ранее норвежская нефтегазовая группа Equinor заявила, что из-за забастовок приостанавливает добычу на трех месторождениях с общим объемом добычи углеводородов около 89 тысяч баррелей нефтяного эквивалента (н. э.) в сутки, из которых 27,5 тысячи приходится на природный газ. В среду компания планирует закрыть еще три месторождения, где в сутки добывается 264 тысячи баррелей н. э. природного газа.
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
Вчера, 16:02В мире
Цены на газ не будут прежними, заявили в Минэкономики Германии
Как отмечает газета, во вторник стоимость газа с поставкой "на день вперед" достигла трехмесячного максимума в 272,5 пенсов (около 3,28 доллара) за терм (около 2,85 кубометра), увеличившись на 17,9%. Стоимость газа с доставкой в следующем месяце выросла на 7% и составила 302 пенса (около 3,63 доллара) за терм, пишет издание.
В сообщении сказано, что главными источниками газа для Великобритании в настоящий момент являются месторождения в Северном море, в Норвегии, а также сжиженный природный газ со всего мира, в том числе из США.
Лондон - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 23:14
В Британии ждут коллапса предприятий в случае нехватки российского газа
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
В Великобритании с 1 апреля ценовой порог на газ и электричество вырос на 54%. Это решение было принято еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен на газ, но вступило в силу 1 апреля. Расходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов в год.
 
ЭкономикаЦены на нефтьВеликобританияНорвегияСШАСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала