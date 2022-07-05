https://ria.ru/20220705/gaz-1800411908.html

Цены на газ снизятся, но не станут как раньше, заявили в Минфине ФРГ

Цены на газ снизятся, но не станут как раньше, заявили в Минфине ФРГ - РИА Новости, 05.07.2022

Цены на газ снизятся, но не станут как раньше, заявили в Минфине ФРГ

Цены на газ "в перспективе" снизятся, но не до уровня, который был год или полтора назад, заявил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:02

2022-07-05T15:02

2022-07-05T15:07

экономика

цены на нефть

германия

европа

россия

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БЕРЛИН, 5 июл - РИА Новости. Цены на газ "в перспективе" снизятся, но не до уровня, который был год или полтора назад, заявил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек.В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%). Затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована 8 июня - 878,5 доллара за тысячу кубометров.Но в середине июня стоимость газа в Европе вновь перешла к резкому росту и в последние недели на фоне общего падения поставок из России продолжает расти. Сейчас, по словам опрошенных РИА Новости аналитиков, предпосылок для сильного снижения цен на газ на европейском рынке нет. Во вторник фьючерсы на газ в Европе поднялись выше 1800 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта.Год назад, в начале июля 2021 года, цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла примерно 450 долларов, а полтора года назад, в начале января 2021 года, - около 230 долларов.Газохранилища в Германии заполнены более чем на 60%. Регулятор, Федеральное сетевое агентство, заявляет, что газоснабжение страны стабильно.

https://ria.ru/20220627/putin-1798310879.html

германия

европа

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, германия, европа, россия