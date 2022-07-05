https://ria.ru/20220705/gaz-1800408735.html

Экспорт норвежского газа может сократиться из-за забастовки рабочих

Экспорт норвежского газа может сократиться из-за забастовки рабочих - РИА Новости, 05.07.2022

Экспорт норвежского газа может сократиться из-за забастовки рабочих

Расширение масштабов забастовки работников норвежских нефтегазовых компаний может привести к сокращению экспорта газа более чем на 50 процентов, предупредили в... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T14:56

2022-07-05T14:56

2022-07-05T16:21

экономика

норвегия

европа

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Расширение масштабов забастовки работников норвежских нефтегазовых компаний может привести к сокращению экспорта газа более чем на 50 процентов, предупредили в Norwegian Oil and Gas.Как напомнила в интервью газете VG гендиректор Norwegian Oil and Gas Хильдегунн Блиндхейм, Норвегия обеспечивает четверть энергопотребления в Европе."Европа полностью зависит от нас как от государства, в то время когда сокращение поставок из России привело к очень жесткому рынку природного газа. Забастовка такого масштаба создает огромные проблемы для стран, которые полностью зависят от пополнения своих запасов природного газа до наступления осени и зимы", — сказала она.О том, что рабочие нефтегазовых компаний Норвегии минувшей ночью начали забастовку с требованием увеличить зарплату, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление лидера профсоюза Lederne.По данным VG, это привело к закрытию нефтяных месторождений Гудрун, Осберг Сер и Осберг Ост.Вскоре норвежская нефтегазовая группа Equinor заявила, что из-за забастовок приостанавливает добычу на трех месторождениях с общим объемом добычи около 89 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки, из которых 27,5 тысячи приходится на природный газ. В среду компания планирует закрыть еще три месторождения, где в сутки добывается 264 тысячи нефтяного эквивалента природного газа.Как заявил РИА Новости руководитель медиацентра ИРТТЭК Дмитрий Коптев, биржевые цены на газ в Европе могут превысить две тысячи долларов за тысячу кубометров, если забастовки в Норвегии затянутся.В начале марта цены на газ четыре дня подряд обновляли исторические максимумы из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов. Рекорд зафиксировали 7 марта — 3892 доллара, а расчетная цена по итогам того дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубов. Затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов, а два дня спустя достигли минимума с конца февраля — 878,5 доллара.В середине июня газ снова начал дорожать на фоне общего падения поставок из России. Сейчас, по словам опрошенных РИА Новости аналитиков, предпосылок для сильного снижения стоимости на европейском газовом рынке нет.

https://ria.ru/20220705/gaz-1800365905.html

https://ria.ru/20220704/germaniya-1800184904.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, норвегия, европа