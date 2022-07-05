https://ria.ru/20220705/gaz-1800365905.html
В Кремле прокомментировали советы обновить технику для экономии газа в ЕС
В Кремле прокомментировали советы обновить технику для экономии газа в ЕС - РИА Новости, 05.07.2022
В Кремле прокомментировали советы обновить технику для экономии газа в ЕС
Призывы обновить технику, чтобы уменьшить энергозатраты ЕС, выгодны США, а не России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:02
2022-07-05T13:02
2022-07-05T13:02
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европа
евросоюз
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Призывы обновить технику, чтобы уменьшить энергозатраты ЕС, выгодны США, а не России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.Ранее иностранные СМИ написали, что жителей ЕС призывают обновлять свою бытовую технику, которой требуется меньше энергии и, соответственно, газа для работы, чем старой, которую они назвали "другом Путина"."Старая техника является не "другом Путина", а другом американцев, потому что сейчас поставляется больше американского сжиженного газа. Дорогого американского сжиженного газа, чем российского трубного. Поэтому старая техника, во-первых, является другом американцев, а во-вторых, другом европейского руководства, которое приняло решение сокращать надежный предсказуемый, дешевый и прогнозируемый по цене российский трубный газ", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле относятся к подобным советам для жителей Европы.
https://ria.ru/20220705/gaz-1800236110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, евросоюз, дмитрий песков, сша
В Кремле прокомментировали советы обновить технику для экономии газа в ЕС
Песков: США выгодны призывы обновить технику, чтобы уменьшить энергозатраты ЕС