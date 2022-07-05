https://ria.ru/20220705/gaz-1800365905.html

В Кремле прокомментировали советы обновить технику для экономии газа в ЕС

В Кремле прокомментировали советы обновить технику для экономии газа в ЕС - РИА Новости, 05.07.2022

В Кремле прокомментировали советы обновить технику для экономии газа в ЕС

Призывы обновить технику, чтобы уменьшить энергозатраты ЕС, выгодны США, а не России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:02

2022-07-05T13:02

2022-07-05T13:02

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европа

евросоюз

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Призывы обновить технику, чтобы уменьшить энергозатраты ЕС, выгодны США, а не России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.Ранее иностранные СМИ написали, что жителей ЕС призывают обновлять свою бытовую технику, которой требуется меньше энергии и, соответственно, газа для работы, чем старой, которую они назвали "другом Путина"."Старая техника является не "другом Путина", а другом американцев, потому что сейчас поставляется больше американского сжиженного газа. Дорогого американского сжиженного газа, чем российского трубного. Поэтому старая техника, во-первых, является другом американцев, а во-вторых, другом европейского руководства, которое приняло решение сокращать надежный предсказуемый, дешевый и прогнозируемый по цене российский трубный газ", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле относятся к подобным советам для жителей Европы.

https://ria.ru/20220705/gaz-1800236110.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, европа, евросоюз, дмитрий песков, сша