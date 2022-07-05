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В Кремле прокомментировали советы обновить технику для экономии газа в ЕС - РИА Новости, 05.07.2022
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В Кремле прокомментировали советы обновить технику для экономии газа в ЕС
В Кремле прокомментировали советы обновить технику для экономии газа в ЕС - РИА Новости, 05.07.2022
В Кремле прокомментировали советы обновить технику для экономии газа в ЕС
Призывы обновить технику, чтобы уменьшить энергозатраты ЕС, выгодны США, а не России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:02
2022-07-05T13:02
в мире
европа
евросоюз
дмитрий песков
сша
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Призывы обновить технику, чтобы уменьшить энергозатраты ЕС, выгодны США, а не России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.Ранее иностранные СМИ написали, что жителей ЕС призывают обновлять свою бытовую технику, которой требуется меньше энергии и, соответственно, газа для работы, чем старой, которую они назвали "другом Путина"."Старая техника является не "другом Путина", а другом американцев, потому что сейчас поставляется больше американского сжиженного газа. Дорогого американского сжиженного газа, чем российского трубного. Поэтому старая техника, во-первых, является другом американцев, а во-вторых, другом европейского руководства, которое приняло решение сокращать надежный предсказуемый, дешевый и прогнозируемый по цене российский трубный газ", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле относятся к подобным советам для жителей Европы.
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в мире, европа, евросоюз, дмитрий песков, сша
13:02 05.07.2022
 
В Кремле прокомментировали советы обновить технику для экономии газа в ЕС

Песков: США выгодны призывы обновить технику, чтобы уменьшить энергозатраты ЕС

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на компрессорной станции в Венгрии
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Призывы обновить технику, чтобы уменьшить энергозатраты ЕС, выгодны США, а не России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Ранее иностранные СМИ написали, что жителей ЕС призывают обновлять свою бытовую технику, которой требуется меньше энергии и, соответственно, газа для работы, чем старой, которую они назвали "другом Путина".
"Старая техника является не "другом Путина", а другом американцев, потому что сейчас поставляется больше американского сжиженного газа. Дорогого американского сжиженного газа, чем российского трубного. Поэтому старая техника, во-первых, является другом американцев, а во-вторых, другом европейского руководства, которое приняло решение сокращать надежный предсказуемый, дешевый и прогнозируемый по цене российский трубный газ", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле относятся к подобным советам для жителей Европы.
Порт при газовом терминале в Польше - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
01:24
В Германии испугались "битвы за газ" между странами Европы
 
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