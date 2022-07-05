https://ria.ru/20220705/gaz-1800292689.html

Эксперт: Евросоюз все больше превращается в плановую экономику

Эксперт: Евросоюз все больше превращается в плановую экономику - РИА Новости, 05.07.2022

Эксперт: Евросоюз все больше превращается в плановую экономику

Германия может стать европейским газораспределительным хабом в условиях дефицита газа из-за отказа поставок газа из России, однако как это будет реализовано,... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T10:32

2022-07-05T10:32

2022-07-05T10:34

в мире

германия

евросоюз

фридрих мерц

природный газ

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Германия может стать европейским газораспределительным хабом в условиях дефицита газа из-за отказа поставок газа из России, однако как это будет реализовано, пока неясно, ЕС все больше приобретает черты плановой экономики, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.Ранее лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц заявил в интервью изданию NOZ, что дефицит газа в Европе может спровоцировать "битву за распределение" газа среди европейских стран. По словам политика, необходимо создать план распределения газа, согласованный среди стран ЕС."В принципе, с учетом того, что все эти года Германия являлась одним из газораспределительных хабов, по крайней мере для западной Европы - это и Франция, и Австрия и другие страны, то ,скажем так, квотирование поставок газа через германский хаб, оно имеет определенное основание", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.По его словам, "почти половина всего поступающего газа в подземные хранилища Германии оно шло больше на реэкспорт в другие европейские страны". То есть из-за отказа от российского газа объем поставок газа из Германии в другие страны, учитывая, что ФРГ еще необходимо обеспечивать функционирование совей экономики, квота для других стран сокращается.При этом Камкин напомнил, что "другие страны ЕС также отказываются от российских энергоносителей по другим каналам поставки", что провоцирует достаточно большой дефицит энергоносителей в ЕС.Он также отметил, что как конкретно будут распределяться квоты между странами и по каким критериям непонятно."На основе чего они будут приняты либо на основе количества населения, либо объемов потребления газа, пока что неясно", - полагает эксперт.Камкин считает, что Евросоюз все больше превращается в плановую экономику.Очевидно, что передача полномочий по распределению энергоресурсов в одни руки может вызвать недовольство среди других стран-членов. "Естественно, это может вызвать недовольство и других стран о несправедливости распределения квотой и привести к определенному напряжению в отношениях, что может стать еще одной трещинкой в фундаменте Евросоюза", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20220705/gaz-1800236110.html

https://ria.ru/20220504/gaz-1786891075.html

https://ria.ru/20220701/gaz-1799435646.html

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в мире, германия, евросоюз, фридрих мерц, природный газ