https://ria.ru/20220705/gaz-1800273364.html

Цены на газ в Европе впервые с начала марта превысили 1800 долларов

Цены на газ в Европе впервые с начала марта превысили 1800 долларов - РИА Новости, 05.07.2022

Цены на газ в Европе впервые с начала марта превысили 1800 долларов

Цены на газ в Европе впервые с начала марта поднялись выше 1800 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T09:23

2022-07-05T09:23

2022-07-05T10:19

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европа

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санкции в отношении россии

природный газ

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Цены на газ в Европе впервые с начала марта поднялись выше 1800 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Так, августовские фьючерсы по индексу TTF (одной из основных торговых площадок мира) открыли торги на отметке 1801,2 доллара, а затем подорожали до 1812 долларов. После этого они несколько потеряли в цене, опустившись до 1766,6, но в последние минуты снова пошли вверх, приблизившись к 1775 долларам.Накануне газовые фьючерсы резко дорожали — на 13 процентов, а к окончанию торгов остановились на 1799,1 доллара. В начале марта цены на газ четыре дня подряд обновляли исторические максимумы из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов. Рекорд зафиксировали 7 марта — 3892 доллара, а расчетная цена по итогам того дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубов.Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов, а два дня спустя достигли минимума с конца февраля — 878,5 доллара.В середине июня газ снова начал дорожать на фоне общего падения поставок из России. Сейчас, по словам опрошенных РИА Новости аналитиков, предпосылок для сильного снижения на европейском газовом рынке нет.

https://ria.ru/20220705/nevezenie-1800240469.html

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в мире, европа, россия, санкции в отношении россии, природный газ