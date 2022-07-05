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ФСИН опровергла информацию о содержании боевиков "Азова" в СИЗО "Лефортово" - РИА Новости, 05.07.2022
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ФСИН опровергла информацию о содержании боевиков "Азова" в СИЗО "Лефортово"
ФСИН опровергла информацию о содержании боевиков "Азова" в СИЗО "Лефортово" - РИА Новости, 05.07.2022
ФСИН опровергла информацию о содержании боевиков "Азова" в СИЗО "Лефортово"
ФСИН России опровергла РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о том, что боевики националистического батальона "Азов" (в отношении бойцов которого в России... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T03:35
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россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
в мире
украина
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. ФСИН России опровергла РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о том, что боевики националистического батальона "Азов" (в отношении бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) находятся в следственном изоляторе "Лефортово".Ранее в ряде СМИ появилась информация, что боевики нацбатальона "Азов" могут находиться под стражей в московском следственном изоляторе "Лефортово".Генпрокуратура России ранее обратилась в Верховный суд России с иском, попросив признать украинское военизированное националистическое объединение "Азов" (другие используемые наименования: батальон "Азов", полк "Азов") террористической организацией и запретить его деятельность в России. Рассмотрение документа состоится в закрытом режиме, так как дело содержит маркировку "секретно". Рассмотрение иска должно состояться 2 августа.После решения Верховного суда любого участника смогут привлечь как пособника террористической организации. УК РФ для ее участников предусматривает срок от 10 до 20 лет лишения свободы, для организаторов - от 15 до 20 лет.При этом закон освобождает от ответственности людей, добровольно прекративших участие в такой организации до задержания и начала следственных действий.Минобороны России 20 мая сообщило, что территория мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" полностью освобождена — подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов", перешли под полный контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
https://ria.ru/20220629/azov-1798922732.html
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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), в мире, украина
03:35 05.07.2022 (обновлено: 04:15 05.07.2022)
 
ФСИН опровергла информацию о содержании боевиков "Азова" в СИЗО "Лефортово"

ФСИН опровергла информацию о содержании боевиков нацбатальона "Азов" в СИЗО "Лефортово"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКолючая проволока на ограждении следственного изолятора
Колючая проволока на ограждении следственного изолятора - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Колючая проволока на ограждении следственного изолятора . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. ФСИН России опровергла РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о том, что боевики националистического батальона "Азов" (в отношении бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) находятся в следственном изоляторе "Лефортово".
"На ваше обращение сообщаем, что указанные в запросе лица в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России ("Лефортово" – ред.) не содержатся", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос агентства.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что боевики нацбатальона "Азов" могут находиться под стражей в московском следственном изоляторе "Лефортово".
Генпрокуратура России ранее обратилась в Верховный суд России с иском, попросив признать украинское военизированное националистическое объединение "Азов" (другие используемые наименования: батальон "Азов", полк "Азов") террористической организацией и запретить его деятельность в России. Рассмотрение документа состоится в закрытом режиме, так как дело содержит маркировку "секретно". Рассмотрение иска должно состояться 2 августа.
После решения Верховного суда любого участника смогут привлечь как пособника террористической организации. УК РФ для ее участников предусматривает срок от 10 до 20 лет лишения свободы, для организаторов - от 15 до 20 лет.
При этом закон освобождает от ответственности людей, добровольно прекративших участие в такой организации до задержания и начала следственных действий.
Минобороны России 20 мая сообщило, что территория мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" полностью освобождена — подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов", перешли под полный контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 10:34
Верховный суд отложил рассмотрение дела нацбатальона "Азов"
 
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