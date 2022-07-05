https://ria.ru/20220705/fsin-1800242130.html

ФСИН опровергла информацию о содержании боевиков "Азова" в СИЗО "Лефортово"

ФСИН опровергла информацию о содержании боевиков "Азова" в СИЗО "Лефортово" - РИА Новости, 05.07.2022

ФСИН опровергла информацию о содержании боевиков "Азова" в СИЗО "Лефортово"

ФСИН России опровергла РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о том, что боевики националистического батальона "Азов" (в отношении бойцов которого в России... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T03:35

2022-07-05T03:35

2022-07-05T04:15

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

в мире

украина

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. ФСИН России опровергла РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о том, что боевики националистического батальона "Азов" (в отношении бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) находятся в следственном изоляторе "Лефортово".Ранее в ряде СМИ появилась информация, что боевики нацбатальона "Азов" могут находиться под стражей в московском следственном изоляторе "Лефортово".Генпрокуратура России ранее обратилась в Верховный суд России с иском, попросив признать украинское военизированное националистическое объединение "Азов" (другие используемые наименования: батальон "Азов", полк "Азов") террористической организацией и запретить его деятельность в России. Рассмотрение документа состоится в закрытом режиме, так как дело содержит маркировку "секретно". Рассмотрение иска должно состояться 2 августа.После решения Верховного суда любого участника смогут привлечь как пособника террористической организации. УК РФ для ее участников предусматривает срок от 10 до 20 лет лишения свободы, для организаторов - от 15 до 20 лет.При этом закон освобождает от ответственности людей, добровольно прекративших участие в такой организации до задержания и начала следственных действий.Минобороны России 20 мая сообщило, что территория мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" полностью освобождена — подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов", перешли под полный контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

https://ria.ru/20220629/azov-1798922732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), в мире, украина