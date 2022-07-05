https://ria.ru/20220705/fond-1800358753.html

ГД приняла закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования

ГД приняла закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования - РИА Новости, 05.07.2022

ГД приняла закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:49

2022-07-05T12:49

2022-07-05T13:10

россия

госдума рф

пенсионный фонд рф

ярослав нилов

общество

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования.Как следует из документа, новый фонд будет создан путем преобразования Пенсионного фонда и присоединения к нему Фонда социального страхования. В правительстве считают, что объединение функций этих организаций сделает более быстрым и удобным для граждан процесс получения социальных услуг.В правительстве также отмечали, что реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы. В результате государство сможет централизованно управлять соответствующими выплатами и предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно.По словам главы думского комитета по соцполитике Ярослава Нилова, по новому закону работодатели смогут осуществлять взносы одним платежом по единому тарифу. Кроме того, добавил Нилов, объединение ПФР и ФСС позволит увеличить социальные пособия в полтора раза к 2025 году.

https://ria.ru/20220701/posobie-1799623362.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, пенсионный фонд рф, ярослав нилов, общество