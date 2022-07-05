https://ria.ru/20220705/fond-1800358753.html
ГД приняла закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования
ГД приняла закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования - РИА Новости, 05.07.2022
ГД приняла закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:49
2022-07-05T12:49
2022-07-05T13:10
россия
госдума рф
пенсионный фонд рф
ярослав нилов
общество
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования.Как следует из документа, новый фонд будет создан путем преобразования Пенсионного фонда и присоединения к нему Фонда социального страхования. В правительстве считают, что объединение функций этих организаций сделает более быстрым и удобным для граждан процесс получения социальных услуг.В правительстве также отмечали, что реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы. В результате государство сможет централизованно управлять соответствующими выплатами и предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно.По словам главы думского комитета по соцполитике Ярослава Нилова, по новому закону работодатели смогут осуществлять взносы одним платежом по единому тарифу. Кроме того, добавил Нилов, объединение ПФР и ФСС позволит увеличить социальные пособия в полтора раза к 2025 году.
https://ria.ru/20220701/posobie-1799623362.html
https://ria.ru/20220608/sotsfond-1794003206.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, госдума рф, пенсионный фонд рф, ярослав нилов, общество
12:49 05.07.2022 (обновлено: 13:10 05.07.2022)
ГД приняла закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования
ГД приняла в третьем чтении закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования