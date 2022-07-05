https://ria.ru/20220705/fas-1800515701.html

ФАС не получала ходатайство о приобретении ресторанов KFC в России

ФАС не получала ходатайство о приобретении ресторанов KFC в России - РИА Новости, 05.07.2022

ФАС не получала ходатайство о приобретении ресторанов KFC в России

Федеральная антимонопольная служба России пока не получала ходатайство о приобретении локальным оператором ресторанов KFC в стране, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T19:43

2022-07-05T19:43

2022-07-05T19:43

экономика

коммерческая недвижимость

россия

kfc

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России пока не получала ходатайство о приобретении локальным оператором ресторанов KFC в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Yum! Brands ранее во вторник сообщила, что находится на продвинутой стадии передачи прав собственности "на свои рестораны KFC, операционную систему и права франшизы, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору". Компания уточнила, что после завершения сделки с KFC Yum! Brands намерена полностью уйти из России.При этом также ранее во вторник в пресс-службе KFC рассказали РИА Новости, что бренд продолжит работу на рынке РФ, а рестораны франчайзи продолжат функционировать в обычном режиме. Там же уточнили, что сейчас компания рассматривает сценарии передачи принадлежащих ей в РФ активов локальному оператору. В пресс-службе добавили, что любой из обсуждаемых вариантов предполагает сохранение рабочих мест для сотрудников, равно как и выполнение обязательств перед поставщиками и партнерами."До настоящего момента ходатайство об указанной сделке не поступало на рассмотрение в ФАС России. При поступлении служба оценит его на предмет соответствия антимонопольному законодательству", - заявили в ведомстве.Ранее, 9 марта, компания сообщила о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих KFC. Во всей сети KFC в России более 1,1 тысячи ресторанов, при этом собственных - 70.

https://ria.ru/20220629/fastfud-1798932355.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, коммерческая недвижимость, россия, kfc, федеральная антимонопольная служба (фас россии)