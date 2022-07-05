ФАС не получала ходатайство о приобретении ресторанов KFC в России
ФАС заявила, что пока не получала ходатайство о приобретении ресторанов KFC в России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России пока не получала ходатайство о приобретении локальным оператором ресторанов KFC в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Yum! Brands ранее во вторник сообщила, что находится на продвинутой стадии передачи прав собственности "на свои рестораны KFC, операционную систему и права франшизы, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору". Компания уточнила, что после завершения сделки с KFC Yum! Brands намерена полностью уйти из России.
При этом также ранее во вторник в пресс-службе KFC рассказали РИА Новости, что бренд продолжит работу на рынке РФ, а рестораны франчайзи продолжат функционировать в обычном режиме. Там же уточнили, что сейчас компания рассматривает сценарии передачи принадлежащих ей в РФ активов локальному оператору. В пресс-службе добавили, что любой из обсуждаемых вариантов предполагает сохранение рабочих мест для сотрудников, равно как и выполнение обязательств перед поставщиками и партнерами.
"До настоящего момента ходатайство об указанной сделке не поступало на рассмотрение в ФАС России. При поступлении служба оценит его на предмет соответствия антимонопольному законодательству", - заявили в ведомстве.
Ранее, 9 марта, компания сообщила о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих KFC. Во всей сети KFC в России более 1,1 тысячи ресторанов, при этом собственных - 70.