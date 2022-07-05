https://ria.ru/20220705/falshivomonetnichestvo-1800241825.html

Глава Гознака: модернизация банкнот снизит уровень фальшивомонетничества

Глава Гознака: модернизация банкнот снизит уровень фальшивомонетничества - РИА Новости, 05.07.2022

Глава Гознака: модернизация банкнот снизит уровень фальшивомонетничества

Модернизация банкнот обеспечит снижение уровня фальшивомонетничества в России, особенно заметным снижение будет сразу после внедрения новых купюр, заявил в... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T03:23

2022-07-05T03:23

2022-07-05T03:23

экономика

россия

гознак

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Модернизация банкнот обеспечит снижение уровня фальшивомонетничества в России, особенно заметным снижение будет сразу после внедрения новых купюр, заявил в интервью РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук.ЦБ на прошлой неделе представил новую купюру номиналом 100 рублей: на ее лицевой стороне Москва, на обратной - памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года будут также модернизированы в период 2022-2025 годов. Так, обновленные 1 000 и 5 000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году и 10 и 50 рублей - в 2025 году."Безусловно. Насколько - время покажет. В первое время сильно снизится. Но понять, насколько сильно это произойдет из-за новых банкнот, сложно", - ответил глава Гознака на вопрос, снизится ли уровень фальшивомонетничества благодаря модернизации банкнот.ЦБ РФ по итогам прошлого года зафиксировал снижение уровня фальшивомонетничества в стране: на миллион банкнот в 2021 году приходилось шесть подделок против семи в 2020 году. Всего в 2021 году было обнаружено 36 614 поддельных денежных знаков ЦБ, в том числе 27 921 поддельная пятитысячная банкнота, 4 194 поддельные банкноты номиналом 1 000 рублей и 3 776 поддельных банкнот номиналом 2 000 рублей.Меньше всего в 2021 году оказалось поддельных банкнот номиналом 10 рублей (четыре штуки). При этом было выявлено 168 поддельных монет номиналом 10 рублей и 55 - номиналом пять рублей.

https://ria.ru/20220705/kupyury-1800241456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, гознак, центральный банк рф (цб рф)