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ЕР планирует открыть центры помощи на соседних с Купянском территориях - РИА Новости, 05.07.2022
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ЕР планирует открыть центры помощи на соседних с Купянском территориях
ЕР планирует открыть центры помощи на соседних с Купянском территориях - РИА Новости, 05.07.2022
ЕР планирует открыть центры помощи на соседних с Купянском территориях
Партийные центры помощи планируется открыть в ближайшее время на соседних с Купянском освобождённых территориях Харьковской области, сообщил секретарь генсовета РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T23:36
2022-07-05T23:36
общество
здоровье - общество
харьковская область
единая россия
мгер
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Партийные центры помощи планируется открыть в ближайшее время на соседних с Купянском освобождённых территориях Харьковской области, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.В ходе поездки в Харьковскую область он проверил, как работает гуманитарный центр "Единой России" в Купянске."В ближайшее время планируем открыть партийные центры помощи и в соседних с Купянском освобождённых территориях", - написал Турчак в своём Telegram-канале.По его информации, за три недели в центр в Купянске обратились больше 13 тысяч человек. В основном это люди старшего возраста и многодетные."В этом центре, как и во всех других, формируется база данных жителей. Мы четко понимаем потребность, что нужно людям. Очередей и ажиотажа уже нет, жители получают помощь по предварительной записи. Добровольцы МГЕР и "Волонтерской роты" оказывают и адресную помощь, в том числе жителям сельских территорий и социальным учреждениям. Накануне доставили продукты, воду и предметы первой необходимости в Купянский психоневрологический интернат", - добавил Турчак.
https://ria.ru/20220703/mariupol-1799938818.html
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общество, здоровье - общество, харьковская область, единая россия, мгер
23:36 05.07.2022
 
ЕР планирует открыть центры помощи на соседних с Купянском территориях

Турчак: ЕР планирует открыть центры помощи на соседних с Купянском территориях

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкМногодетные жители Волчанска и беженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью
Многодетные жители Волчанска и беженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Многодетные жители Волчанска и беженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Партийные центры помощи планируется открыть в ближайшее время на соседних с Купянском освобождённых территориях Харьковской области, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
В ходе поездки в Харьковскую область он проверил, как работает гуманитарный центр "Единой России" в Купянске.
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"В ближайшее время планируем открыть партийные центры помощи и в соседних с Купянском освобождённых территориях", - написал Турчак в своём Telegram-канале.
По его информации, за три недели в центр в Купянске обратились больше 13 тысяч человек. В основном это люди старшего возраста и многодетные.
"В этом центре, как и во всех других, формируется база данных жителей. Мы четко понимаем потребность, что нужно людям. Очередей и ажиотажа уже нет, жители получают помощь по предварительной записи. Добровольцы МГЕР и "Волонтерской роты" оказывают и адресную помощь, в том числе жителям сельских территорий и социальным учреждениям. Накануне доставили продукты, воду и предметы первой необходимости в Купянский психоневрологический интернат", - добавил Турчак.
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