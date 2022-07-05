https://ria.ru/20220705/er-1800553582.html

ЕР планирует открыть центры помощи на соседних с Купянском территориях

ЕР планирует открыть центры помощи на соседних с Купянском территориях - РИА Новости, 05.07.2022

ЕР планирует открыть центры помощи на соседних с Купянском территориях

Партийные центры помощи планируется открыть в ближайшее время на соседних с Купянском освобождённых территориях Харьковской области, сообщил секретарь генсовета РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T23:36

2022-07-05T23:36

2022-07-05T23:36

общество

здоровье - общество

харьковская область

единая россия

мгер

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Партийные центры помощи планируется открыть в ближайшее время на соседних с Купянском освобождённых территориях Харьковской области, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.В ходе поездки в Харьковскую область он проверил, как работает гуманитарный центр "Единой России" в Купянске."В ближайшее время планируем открыть партийные центры помощи и в соседних с Купянском освобождённых территориях", - написал Турчак в своём Telegram-канале.По его информации, за три недели в центр в Купянске обратились больше 13 тысяч человек. В основном это люди старшего возраста и многодетные."В этом центре, как и во всех других, формируется база данных жителей. Мы четко понимаем потребность, что нужно людям. Очередей и ажиотажа уже нет, жители получают помощь по предварительной записи. Добровольцы МГЕР и "Волонтерской роты" оказывают и адресную помощь, в том числе жителям сельских территорий и социальным учреждениям. Накануне доставили продукты, воду и предметы первой необходимости в Купянский психоневрологический интернат", - добавил Турчак.

https://ria.ru/20220703/mariupol-1799938818.html

https://ria.ru/20220630/kirienko-1799436990.html

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общество, здоровье - общество, харьковская область, единая россия, мгер