https://ria.ru/20220705/ekzamen-1800395328.html

Выпускники ЛНР и ДНР могли выбрать форму сдачи экзамена

Выпускники ЛНР и ДНР могли выбрать форму сдачи экзамена - РИА Новости, 05.07.2022

Выпускники ЛНР и ДНР могли выбрать форму сдачи экзамена

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев, говоря о предварительных итогах ЕГЭ, заявил, что в этом году были незначительные изменения в порядке проведения, в частности,... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T14:28

2022-07-05T14:28

2022-07-05T14:45

общество

луганская народная республика

донецкая народная республика

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев, говоря о предварительных итогах ЕГЭ, заявил, что в этом году были незначительные изменения в порядке проведения, в частности, у выпускников ЛНР и ДНР было право выбора формы сдачи экзамена."В этом году мы практически вернулись в те порядки, которые у нас были, кроме незначительных изменений связанных с тем, что было право выбора формы сдачи экзаменов у выпускников Луганской народной республики, Донецкой народной республики и беженцев из Украины" - сказал Музаев на пресс-конференции по предварительным итогам основного периода ЕГЭ в медиацентре "Россия сегодня".Ранее он сообщал, что ЕГЭ прошёл спокойно, в штатном режиме, без сбоев и утечек, не было ни одной жалобы или переноса экзамена из-за того, что не хватило расходных материалов. В основном этапе ЕГЭ в этом году поучаствовало 690 350 выпускников.По словам Музаева, несмотря на то, что выпускники ЛНР и ДНР имели право не сдавать ЕГЭ, а пройти аттестацию школы, тем не менее, большая часть выпускников сдавала Единый государственный экзамен. Также он подчеркнул, что, к счастью, не было никаких эксцессов, связанных с обстрелами во время экзаменов."В ДНР экзамен сдавало 819 человек, в ЛНР - 254", - добавил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Игорь Круглинский.

https://ria.ru/20220628/obrazovanie-1798868869.html

https://ria.ru/20220630/dnr-1799275797.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование