14:28 05.07.2022 (обновлено: 14:45 05.07.2022)
Выпускники ЛНР и ДНР могли выбрать форму сдачи экзамена
Глава Рособрнадзора Музаев: выпускники ЛНР и ДНР могли выбрать форму сдачи экзамена
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев, говоря о предварительных итогах ЕГЭ, заявил, что в этом году были незначительные изменения в порядке проведения, в частности, у выпускников ЛНР и ДНР было право выбора формы сдачи экзамена.
"В этом году мы практически вернулись в те порядки, которые у нас были, кроме незначительных изменений связанных с тем, что было право выбора формы сдачи экзаменов у выпускников Луганской народной республики, Донецкой народной республики и беженцев из Украины" - сказал Музаев на пресс-конференции по предварительным итогам основного периода ЕГЭ в медиацентре "Россия сегодня".
Ранее он сообщал, что ЕГЭ прошёл спокойно, в штатном режиме, без сбоев и утечек, не было ни одной жалобы или переноса экзамена из-за того, что не хватило расходных материалов. В основном этапе ЕГЭ в этом году поучаствовало 690 350 выпускников.
По словам Музаева, несмотря на то, что выпускники ЛНР и ДНР имели право не сдавать ЕГЭ, а пройти аттестацию школы, тем не менее, большая часть выпускников сдавала Единый государственный экзамен. Также он подчеркнул, что, к счастью, не было никаких эксцессов, связанных с обстрелами во время экзаменов.
"В ДНР экзамен сдавало 819 человек, в ЛНР - 254", - добавил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Игорь Круглинский.
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