https://ria.ru/20220705/eksport-1800529208.html

Россия почти в шесть раз сократила экспорт нефти в США в апреле

Россия почти в шесть раз сократила экспорт нефти в США в апреле - РИА Новости, 05.07.2022

Россия почти в шесть раз сократила экспорт нефти в США в апреле

Россия в апреле опустилась сразу на 18 место с шестого в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, сократив поставки почти в шесть раз в месячном выражении – РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T20:36

2022-07-05T20:36

2022-07-05T20:36

экономика

цены на нефть

сша

канада

россия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия в апреле опустилась сразу на 18 место с шестого в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, сократив поставки почти в шесть раз в месячном выражении – до 709 тысяч баррелей, свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго США (EIA).На первом месте остается Канада, на которую приходится две трети поставок нефти в США. В апреле Канада поставила в США 110,46 миллиона баррелей нефти, что на 12% меньше по сравнению с мартом. Поставки Мексики снизились также на 12%, до 17,962 миллиона, Саудовской Аравии – на 20%, до 12,397 миллиона. На четвертом месте осталась Колумбия, ее поставки в США увеличились на 10,3%, до 7,774 миллиона баррелей. Ирак же нарастил поставки нефти в США на 13%, до 6,541 миллиона баррелей.Вместе с тем, по экспорту в США нефти и нефтепродуктов в целом Россия опустилась на четвертое место и сократила поставки на 39%, до 10,795 миллиона баррелей. Первое место по-прежнему занимает Канада (снижение на 11,2%, до 126,447 миллиона баррелей), на втором - Мексика (снижение на 8,3%, до 23,658 миллиона). На третьем месте находится Саудовская Аравия, чьи поставки уменьшились к марту на 3,1%, до 16,104 миллиона баррелей.В целом импорт нефти и нефтепродуктов Соединенных Штатов в апреле снизился на 2,6% - до 8,24 миллиона баррелей в сутки, а экспорт поднялся на незначительные 0,1% - до 9,527 миллиона баррелей в сутки. Импорт только нефти в США в отчетном месяце сократился на 5,5% - до 6,059 миллиона баррелей в сутки, экспорт - на 2,4%, до 3,239 миллиона баррелей в сутки.

https://ria.ru/20220607/neft-1793829593.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, сша, канада, россия