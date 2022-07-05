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Россия почти в шесть раз сократила экспорт нефти в США в апреле - РИА Новости, 05.07.2022
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Россия почти в шесть раз сократила экспорт нефти в США в апреле
Россия почти в шесть раз сократила экспорт нефти в США в апреле - РИА Новости, 05.07.2022
Россия почти в шесть раз сократила экспорт нефти в США в апреле
Россия в апреле опустилась сразу на 18 место с шестого в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, сократив поставки почти в шесть раз в месячном выражении – РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T20:36
2022-07-05T20:36
экономика
цены на нефть
сша
канада
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия в апреле опустилась сразу на 18 место с шестого в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, сократив поставки почти в шесть раз в месячном выражении – до 709 тысяч баррелей, свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго США (EIA).На первом месте остается Канада, на которую приходится две трети поставок нефти в США. В апреле Канада поставила в США 110,46 миллиона баррелей нефти, что на 12% меньше по сравнению с мартом. Поставки Мексики снизились также на 12%, до 17,962 миллиона, Саудовской Аравии – на 20%, до 12,397 миллиона. На четвертом месте осталась Колумбия, ее поставки в США увеличились на 10,3%, до 7,774 миллиона баррелей. Ирак же нарастил поставки нефти в США на 13%, до 6,541 миллиона баррелей.Вместе с тем, по экспорту в США нефти и нефтепродуктов в целом Россия опустилась на четвертое место и сократила поставки на 39%, до 10,795 миллиона баррелей. Первое место по-прежнему занимает Канада (снижение на 11,2%, до 126,447 миллиона баррелей), на втором - Мексика (снижение на 8,3%, до 23,658 миллиона). На третьем месте находится Саудовская Аравия, чьи поставки уменьшились к марту на 3,1%, до 16,104 миллиона баррелей.В целом импорт нефти и нефтепродуктов Соединенных Штатов в апреле снизился на 2,6% - до 8,24 миллиона баррелей в сутки, а экспорт поднялся на незначительные 0,1% - до 9,527 миллиона баррелей в сутки. Импорт только нефти в США в отчетном месяце сократился на 5,5% - до 6,059 миллиона баррелей в сутки, экспорт - на 2,4%, до 3,239 миллиона баррелей в сутки.
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экономика, цены на нефть, сша, канада, россия
20:36 05.07.2022
 
Россия почти в шесть раз сократила экспорт нефти в США в апреле

Минэнерго США: Россия сократила экспорт нефти в страну в апреле почти в шесть раз

© Фото : страница U.S. Coast Guard Pacific Southwest в FacebookНефтетанкеры вдоль побережья южной части штата Калифорния
Нефтетанкеры вдоль побережья южной части штата Калифорния - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Фото : страница U.S. Coast Guard Pacific Southwest в Facebook
Нефтетанкеры вдоль побережья южной части штата Калифорния . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия в апреле опустилась сразу на 18 место с шестого в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, сократив поставки почти в шесть раз в месячном выражении – до 709 тысяч баррелей, свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго США (EIA).
На первом месте остается Канада, на которую приходится две трети поставок нефти в США. В апреле Канада поставила в США 110,46 миллиона баррелей нефти, что на 12% меньше по сравнению с мартом. Поставки Мексики снизились также на 12%, до 17,962 миллиона, Саудовской Аравии – на 20%, до 12,397 миллиона. На четвертом месте осталась Колумбия, ее поставки в США увеличились на 10,3%, до 7,774 миллиона баррелей. Ирак же нарастил поставки нефти в США на 13%, до 6,541 миллиона баррелей.
Вместе с тем, по экспорту в США нефти и нефтепродуктов в целом Россия опустилась на четвертое место и сократила поставки на 39%, до 10,795 миллиона баррелей. Первое место по-прежнему занимает Канада (снижение на 11,2%, до 126,447 миллиона баррелей), на втором - Мексика (снижение на 8,3%, до 23,658 миллиона). На третьем месте находится Саудовская Аравия, чьи поставки уменьшились к марту на 3,1%, до 16,104 миллиона баррелей.
В целом импорт нефти и нефтепродуктов Соединенных Штатов в апреле снизился на 2,6% - до 8,24 миллиона баррелей в сутки, а экспорт поднялся на незначительные 0,1% - до 9,527 миллиона баррелей в сутки. Импорт только нефти в США в отчетном месяце сократился на 5,5% - до 6,059 миллиона баррелей в сутки, экспорт - на 2,4%, до 3,239 миллиона баррелей в сутки.
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