https://ria.ru/20220705/eksport-1800247127.html

Япония вводит запрет на экспорт для 65 организаций из России

Япония вводит запрет на экспорт для 65 организаций из России - РИА Новости, 05.07.2022

Япония вводит запрет на экспорт для 65 организаций из России

Япония вводит запрет на экспорт для 90 организаций из России и Белоруссии в свете ситуации на Украине, говорится в бюллетене от имени японского МИД, Минфина и... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T06:47

2022-07-05T06:47

2022-07-05T10:52

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ТОКИО, 5 июл — РИА Новости. Япония вводит запрет на экспорт для 90 организаций из России и Белоруссии в свете ситуации на Украине, говорится в бюллетене от имени японского МИД, Минфина и Министерства экономики, торговли и промышленности.Новый санкционный список включает 57 физических лиц и 6 организаций из России, в том числе главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, вице-премьера Дмитрия Григоренко, родственников основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова, а также виолончелиста Сергея Ролдугина с супругой.Среди компаний значатся АО "Концерн ВКО "Алмаз — Антей", Фонд стратегической культуры, а также ряд информационных порталов, включая SouthFront и Инфорос. Среди российских компаний, которым будет запрещен экспорт из Японии в рамках нового санкционного списка, значатся АО "Рубин", ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина", Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), холдинг "Швабе" в составе "Ростеха", Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, авиастроительный завод в Ульяновске "Авиастар", авиастроительный завод "Сокол" в Нижнем Новгороде, Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова.Среди белорусских организаций значатся ОАО "Авиакомпания Трансавиаэкспорт", ОАО "АГАТ – системы управления", ОАО "Агат — электромеханический завод", ОАО "КБ Радар", ОАО "Пеленг" и другие. Также в список внесены внутренние войска МВД Республики Беларусь, Государственный военно-промышленный комитет и Комитет государственной безопасности Республики Беларусь.Санкции предполагают заморозку активов в Японии при обнаружении таковых, а также запрет на проведение финансовых операций с указанными лицами и организациями.Кроме того, Япония вводит запрет на оказание услуг России, включая аудит, консультационные услуги по вопросам управления и трастовые услуги. В пояснении к данному пункту бюллетеня указано, что запрет вступит в силу с 5 сентября.Одновременно с этим японское правительство утвердило запрет на импорт российского золота, при этом сроки, когда начнут действовать ограничения, будут определены позднее.В начале июня этого года Япония расширила в свете событий на Украине список ранее принятых антироссийских санкций, включив в них Россельхозбанк и Московский кредитный банк. До этого Токио ввел дополнительные ограничительные меры против 398 физических лиц и 28 организаций из России.Всего к настоящему времени Япония ввела несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине. В частности, запретила вывозить в Россию предметы роскоши, в число которых помимо автомобилей и мотоциклов класса люкс входят персональные компьютеры, дорогие алкогольные напитки, косметика и высокотехнологичные товары, среди которых полупроводники и 3D-принтеры. С 17 июня также введен запрет на экспорт грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров. Кроме того, запрещен импорт из России некоторых видов древесины, водки и некоторых других товаров.При этом результат опроса, проведенного Teikoku Databank, Ltd., показал, что всего четыре из 168 японских компаний, работающих в России, решились покинуть ее рынок после начала спецоперации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220701/yapontsy-1799616156.html

https://ria.ru/20220517/banki-1788925808.html

https://ria.ru/20220705/bumerang-1800246243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, япония, россия, в мире