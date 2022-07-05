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Эксперты YAPPY примут участие в Российской креативной неделе - РИА Новости, 05.07.2022
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Эксперты YAPPY примут участие в Российской креативной неделе
Эксперты YAPPY примут участие в Российской креативной неделе - РИА Новости, 05.07.2022
Эксперты YAPPY примут участие в Российской креативной неделе
Представители платформы YAPPY примут участие в третьей Российской креативной неделе, которая пройдет 7-10 июля в Москве, сообщает компания. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T20:50
2022-07-05T20:50
новости компаний - экономика
технологии
москва
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Представители платформы YAPPY примут участие в третьей Российской креативной неделе, которая пройдет 7-10 июля в Москве, сообщает компания.В этому году на площадке фестиваля-форума состоится более 30 мероприятий, где выступят представители креативного сектора, медиа, бизнеса и власти. Так, 8 июля в рамках паблик-тока "Новое поколение блогеров" генеральный директор видеоплатформы YAPPY Данила Овчаров расскажет, как новые технологические и экономические вызовы повлияли на блогосферу."Сегодня отрасль нуждается не только в новых продуктах и решениях, но и в профессиональном сообществе, которое бы включало в себя экспертов нового поколения – лидеров мнений. Они выросли в период активного развития технологий, способны адаптироваться к изменениям на каждом этапе жизни и предлагать нестандартные решения. В этом мы убедились на своем опыте, взаимодействуя с блогерами во время разработки функционала нашей соцсети YAPPY", – приводится в сообщении комментарий Овчарова.В тот же день инфлюенсер Аш Вояж расскажет на сессии "Как будет развиваться индустрия создания контента?" об особенностях рынка контента, а также тенденциях на нем. Днем ранее, 7 июля, блогер Егор Приказчиков проведет мастер класс "Забудь о HH. Новые медиа – работа без собеседования". Он расскажет о том, что такое новые медиа, какие экономические возможности они создают на рынке труда, а также как получить интересную работу в цифровой среде, не имея специальных навыков.YAPPY (входит в состав "Газпром-Медиа Холдинга") — российская соцсеть для просмотра и создания контента в формате совместных роликов (коллабов). Особенность видеоплатформы – интуитивно понятный интерфейс и гибкий функционал, который позволяет быстро создавать коллабы с другими пользователями, включая звезд.
https://ria.ru/20220704/akademiya-1800204414.html
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Алёна Пава
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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353
60
353
60
новости компаний - экономика, технологии, москва, #партнерскийматериал
Партнерский материал
20:50 05.07.2022
 

Эксперты YAPPY примут участие в Российской креативной неделе

© Фото : пресс-служба YAPPYЭксперты YAPPY примут участие в Российской креативной неделе
Эксперты YAPPY примут участие в Российской креативной неделе - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Фото : пресс-служба YAPPY
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Представители платформы YAPPY примут участие в третьей Российской креативной неделе, которая пройдет 7-10 июля в Москве, сообщает компания.
В этому году на площадке фестиваля-форума состоится более 30 мероприятий, где выступят представители креативного сектора, медиа, бизнеса и власти. Так, 8 июля в рамках паблик-тока "Новое поколение блогеров" генеральный директор видеоплатформы YAPPY Данила Овчаров расскажет, как новые технологические и экономические вызовы повлияли на блогосферу.
Академия YAPPY собрала в Нижнем Новгороде 10 тысяч человек - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 20:21
Академия YAPPY собрала в Нижнем Новгороде 10 тысяч человек
"Сегодня отрасль нуждается не только в новых продуктах и решениях, но и в профессиональном сообществе, которое бы включало в себя экспертов нового поколения – лидеров мнений. Они выросли в период активного развития технологий, способны адаптироваться к изменениям на каждом этапе жизни и предлагать нестандартные решения. В этом мы убедились на своем опыте, взаимодействуя с блогерами во время разработки функционала нашей соцсети YAPPY", – приводится в сообщении комментарий Овчарова.
В тот же день инфлюенсер Аш Вояж расскажет на сессии "Как будет развиваться индустрия создания контента?" об особенностях рынка контента, а также тенденциях на нем. Днем ранее, 7 июля, блогер Егор Приказчиков проведет мастер класс "Забудь о HH. Новые медиа – работа без собеседования". Он расскажет о том, что такое новые медиа, какие экономические возможности они создают на рынке труда, а также как получить интересную работу в цифровой среде, не имея специальных навыков.
YAPPY (входит в состав "Газпром-Медиа Холдинга") — российская соцсеть для просмотра и создания контента в формате совместных роликов (коллабов). Особенность видеоплатформы – интуитивно понятный интерфейс и гибкий функционал, который позволяет быстро создавать коллабы с другими пользователями, включая звезд.
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