https://ria.ru/20220705/eksperty-1800530565.html

Эксперты YAPPY примут участие в Российской креативной неделе

Эксперты YAPPY примут участие в Российской креативной неделе - РИА Новости, 05.07.2022

Эксперты YAPPY примут участие в Российской креативной неделе

Представители платформы YAPPY примут участие в третьей Российской креативной неделе, которая пройдет 7-10 июля в Москве, сообщает компания. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T20:50

2022-07-05T20:50

2022-07-05T20:50

новости компаний - экономика

технологии

москва

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Представители платформы YAPPY примут участие в третьей Российской креативной неделе, которая пройдет 7-10 июля в Москве, сообщает компания.В этому году на площадке фестиваля-форума состоится более 30 мероприятий, где выступят представители креативного сектора, медиа, бизнеса и власти. Так, 8 июля в рамках паблик-тока "Новое поколение блогеров" генеральный директор видеоплатформы YAPPY Данила Овчаров расскажет, как новые технологические и экономические вызовы повлияли на блогосферу."Сегодня отрасль нуждается не только в новых продуктах и решениях, но и в профессиональном сообществе, которое бы включало в себя экспертов нового поколения – лидеров мнений. Они выросли в период активного развития технологий, способны адаптироваться к изменениям на каждом этапе жизни и предлагать нестандартные решения. В этом мы убедились на своем опыте, взаимодействуя с блогерами во время разработки функционала нашей соцсети YAPPY", – приводится в сообщении комментарий Овчарова.В тот же день инфлюенсер Аш Вояж расскажет на сессии "Как будет развиваться индустрия создания контента?" об особенностях рынка контента, а также тенденциях на нем. Днем ранее, 7 июля, блогер Егор Приказчиков проведет мастер класс "Забудь о HH. Новые медиа – работа без собеседования". Он расскажет о том, что такое новые медиа, какие экономические возможности они создают на рынке труда, а также как получить интересную работу в цифровой среде, не имея специальных навыков.YAPPY (входит в состав "Газпром-Медиа Холдинга") — российская соцсеть для просмотра и создания контента в формате совместных роликов (коллабов). Особенность видеоплатформы – интуитивно понятный интерфейс и гибкий функционал, который позволяет быстро создавать коллабы с другими пользователями, включая звезд.

https://ria.ru/20220704/akademiya-1800204414.html

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москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новости компаний - экономика, технологии, москва, #партнерскийматериал