https://ria.ru/20220705/ekonomika-1800465866.html

Re:Store начала ввозить iPhone и MacBook в Россию по параллельному импорту

Re:Store начала ввозить iPhone и MacBook в Россию по параллельному импорту - РИА Новости, 05.07.2022

Re:Store начала ввозить iPhone и MacBook в Россию по параллельному импорту

Магазины re:Store в июне в рамках параллельного импорта начали ввозить в Россию продукцию Apple, в первую очередь iPhone и MacBook, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T16:56

2022-07-05T16:56

2022-07-05T17:24

экономика

россия

app store

macbook

технологии

украина

apple

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776006363_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_885ae44b1e51b21868884546a9774805.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Магазины re:Store в июне в рамках параллельного импорта начали ввозить в Россию продукцию Apple, в первую очередь iPhone и MacBook, сообщили РИА Новости в Inventive Retail Group, управляющей розничными сетями re:Store, Nike, Street Beat, Lego.Россия попала под жесткие западные санкции после начала в феврале спецоперации по демилитаризации Украины, множество компаний приостановили поставки своей продукции в страну. В частности, Apple остановила поставки еще в марте. Власти РФ разрешили на 2022 год параллельный импорт, то есть ввоз товаров в страну без согласия правообладателей. Перечень такой продукции был утвержден Минпромторгом в мае, продукция Apple в него вошла."Сеть магазинов re:Store делает все возможное, чтобы обеспечить полный ассортимент товаров, которые клиенты привыкли видеть в магазинах сети. На сегодняшний день в магазинах представлена техника как ввезенная до марта 2022 года, так и техника, которая была привезена на территорию РФ в июне 2022 года. Это касается в первую очередь iPhone и MacBook", - сообщили РИА Новости в Inventive Retail Group.Подтверждают ввоз продукции Apple по параллельному импорту и маркетплейсы. "На Wildberries уже начались продажи MacBook, ввезенных по параллельному импорту", - сообщили в пресс-службе маркетплейса.

https://ria.ru/20220704/import-1800080443.html

https://ria.ru/20220704/import-1799688829.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, app store, macbook, технологии, украина, apple, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), wildberries, apple iphone