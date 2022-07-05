https://ria.ru/20220705/ekonomika-1800465866.html
Re:Store начала ввозить iPhone и MacBook в Россию по параллельному импорту
Re:Store начала ввозить iPhone и MacBook в Россию по параллельному импорту - РИА Новости, 05.07.2022
Re:Store начала ввозить iPhone и MacBook в Россию по параллельному импорту
Магазины re:Store в июне в рамках параллельного импорта начали ввозить в Россию продукцию Apple, в первую очередь iPhone и MacBook, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:56
2022-07-05T16:56
2022-07-05T17:24
экономика
россия
app store
macbook
технологии
украина
apple
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Магазины re:Store в июне в рамках параллельного импорта начали ввозить в Россию продукцию Apple, в первую очередь iPhone и MacBook, сообщили РИА Новости в Inventive Retail Group, управляющей розничными сетями re:Store, Nike, Street Beat, Lego.Россия попала под жесткие западные санкции после начала в феврале спецоперации по демилитаризации Украины, множество компаний приостановили поставки своей продукции в страну. В частности, Apple остановила поставки еще в марте. Власти РФ разрешили на 2022 год параллельный импорт, то есть ввоз товаров в страну без согласия правообладателей. Перечень такой продукции был утвержден Минпромторгом в мае, продукция Apple в него вошла."Сеть магазинов re:Store делает все возможное, чтобы обеспечить полный ассортимент товаров, которые клиенты привыкли видеть в магазинах сети. На сегодняшний день в магазинах представлена техника как ввезенная до марта 2022 года, так и техника, которая была привезена на территорию РФ в июне 2022 года. Это касается в первую очередь iPhone и MacBook", - сообщили РИА Новости в Inventive Retail Group.Подтверждают ввоз продукции Apple по параллельному импорту и маркетплейсы. "На Wildberries уже начались продажи MacBook, ввезенных по параллельному импорту", - сообщили в пресс-службе маркетплейса.
https://ria.ru/20220704/import-1800080443.html
https://ria.ru/20220704/import-1799688829.html
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экономика, россия, app store, macbook, технологии, украина, apple, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), wildberries, apple iphone
16:56 05.07.2022 (обновлено: 17:24 05.07.2022)
Re:Store начала ввозить iPhone и MacBook в Россию по параллельному импорту
Магазины re:Store в июне начали ввозить товары в Россию по параллельному импорту