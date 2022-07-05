https://ria.ru/20220705/ekonomika-1800276445.html

Мантуров опроверг сообщения об отмене пошлин на ввоз автомобилей в Россию

Мантуров опроверг сообщения об отмене пошлин на ввоз автомобилей в Россию - РИА Новости, 05.07.2022

Мантуров опроверг сообщения об отмене пошлин на ввоз автомобилей в Россию

Снижение или отмена ввозных пошлин для автомобилей в РФ не рассматривается, заявил в интервью РИА Новости в рамках международной промышленной выставки... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T09:36

2022-07-05T09:36

2022-07-05T10:31

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Снижение или отмена ввозных пошлин для автомобилей в РФ не рассматривается, заявил в интервью РИА Новости в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2022" глава Минпромторга Денис Мантуров.Читайте полный текст интервью Дениса Мантурова >>

https://ria.ru/20220704/import-1800080443.html

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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров