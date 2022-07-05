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Мантуров опроверг сообщения об отмене пошлин на ввоз автомобилей в Россию - РИА Новости, 05.07.2022
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Мантуров опроверг сообщения об отмене пошлин на ввоз автомобилей в Россию
Мантуров опроверг сообщения об отмене пошлин на ввоз автомобилей в Россию - РИА Новости, 05.07.2022
Мантуров опроверг сообщения об отмене пошлин на ввоз автомобилей в Россию
Снижение или отмена ввозных пошлин для автомобилей в РФ не рассматривается, заявил в интервью РИА Новости в рамках международной промышленной выставки... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T09:36
2022-07-05T10:31
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Снижение или отмена ввозных пошлин для автомобилей в РФ не рассматривается, заявил в интервью РИА Новости в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2022" глава Минпромторга Денис Мантуров.Читайте полный текст интервью Дениса Мантурова &gt;&gt;
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров
09:36 05.07.2022 (обновлено: 10:31 05.07.2022)
 
Мантуров опроверг сообщения об отмене пошлин на ввоз автомобилей в Россию

Мантуров: снижение или отмена пошлин на ввоз автомобилей в Россию не рассматривается

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПокупатели в мегамолле "ТрансТехСервис"
Покупатели в мегамолле ТрансТехСервис - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Покупатели в мегамолле "ТрансТехСервис". Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Снижение или отмена ввозных пошлин для автомобилей в РФ не рассматривается, заявил в интервью РИА Новости в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2022" глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Вопрос снижения или отмены ввозных таможенных пошлин в настоящее время не рассматривается, так как не отвечает интересам развития российской экономики и отраслей в условиях внешнего санкционного давления", - отметил министр, отвечая на соответствующий вопрос.
Транспортные контейнеры - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 13:09
Минпромторг скорректировал перечень для параллельного импорта
Читайте полный текст интервью Дениса Мантурова >>
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис Мантуров
 
 
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