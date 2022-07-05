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Российский туроператор запустил продажи путевок в Египет на прямых рейсах

Российский туроператор запустил продажи путевок в Египет на прямых рейсах - РИА Новости, 05.07.2022

Российский туроператор запустил продажи путевок в Египет на прямых рейсах

Еще один крупный российский туроператор — "Интурист" — открыл продажи путевок в Египет с 15 сентября на базе AZUR Air, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T18:40

2022-07-05T18:40

2022-07-05T18:40

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Еще один крупный российский туроператор — "Интурист" — открыл продажи путевок в Египет с 15 сентября на базе AZUR Air, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании."Прямые рейсы в Шарм-эш-Шейх стартуют с 15 сентября по четвергам и воскресеньям. Рейсы в Хургаду будут выполняться с 16 сентября по вторникам и пятницам", — рассказали в компании.Ведет работы по постановке туристических программ из России в Египет и туроператор Anex Tour. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.В "Интуристе" добавили, что в зимнем расписании возможно будет увеличение частоты рейсов. "О старте региональной полетной программы на курорты Египта будет также объявлено дополнительно", — уточнили в туроператоре. В туроператоре пояснили, что продолжительность прямого перелета составит около пяти с половиной часов. Для посещения Египта понадобится действующий загранпаспорт. С 17 июня в стране сняты все санитарные ограничения и больше не понадобится предъявление тестов ПЦР и сертификатов вакцинации. Для пассажиров, граждан РФ, прилетающих в Шарм-эш-Шейх, виза не требуется (при условии, что за пределы Шарм-эш-Шейха туристы выезжать не будут). Для прилетающих в Каир, Хургаду или Марса Алам виза нужна, получают разрешение по прибытию. Стоимость его составляет 25 долларов и оплачивается на месте.В настоящее времени на египетские курорты на прямых рейсах возят туроператоры Fun&Sun, Tez Tour и "Библио-Глобус".

https://ria.ru/20220703/akula-1799972506.html

https://ria.ru/20220625/oteli-1798039467.html

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Лана Баева

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