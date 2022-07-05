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В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ прошел в штатном режиме
В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ прошел в штатном режиме - РИА Новости, 05.07.2022
В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ прошел в штатном режиме
ЕГЭ прошел спокойно, в штатном режиме, без сбоев и утечек, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:39
2022-07-05T12:39
2022-07-05T13:00
россия
общество
образование - общество
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
анзор музаев
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ЕГЭ прошел спокойно, в штатном режиме, без сбоев и утечек, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Уже можно констатировать факт, что экзамен прошел спокойно, в штатном режиме, без каких-либо технических сбоев, утечек", - сказал Музаев на пресс-конференции по предварительным итогам основного периода ЕГЭ в медиацентре "Россия сегодня".
https://ria.ru/20220627/pooschrenie-1798390167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, образование - общество, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), анзор музаев, социальный навигатор, сн_образование
12:39 05.07.2022 (обновлено: 13:00 05.07.2022)
В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ прошел в штатном режиме
Глава Рособрнадзора Музаев заявил, что ЕГЭ прошел в штатном режиме