https://ria.ru/20220705/ege-1800352986.html

В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ прошел в штатном режиме

В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ прошел в штатном режиме - РИА Новости, 05.07.2022

В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ прошел в штатном режиме

ЕГЭ прошел спокойно, в штатном режиме, без сбоев и утечек, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:39

2022-07-05T12:39

2022-07-05T13:00

россия

общество

образование - общество

единый государственный экзамен (егэ)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

анзор музаев

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ЕГЭ прошел спокойно, в штатном режиме, без сбоев и утечек, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Уже можно констатировать факт, что экзамен прошел спокойно, в штатном режиме, без каких-либо технических сбоев, утечек", - сказал Музаев на пресс-конференции по предварительным итогам основного периода ЕГЭ в медиацентре "Россия сегодня".

https://ria.ru/20220627/pooschrenie-1798390167.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, образование - общество, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), анзор музаев, социальный навигатор, сн_образование