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В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ прошел в штатном режиме - РИА Новости, 05.07.2022
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В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ прошел в штатном режиме
В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ прошел в штатном режиме - РИА Новости, 05.07.2022
В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ прошел в штатном режиме
ЕГЭ прошел спокойно, в штатном режиме, без сбоев и утечек, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:39
2022-07-05T13:00
россия
общество
образование - общество
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
анзор музаев
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ЕГЭ прошел спокойно, в штатном режиме, без сбоев и утечек, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Уже можно констатировать факт, что экзамен прошел спокойно, в штатном режиме, без каких-либо технических сбоев, утечек", - сказал Музаев на пресс-конференции по предварительным итогам основного периода ЕГЭ в медиацентре "Россия сегодня".
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россия, общество, образование - общество, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), анзор музаев, социальный навигатор, сн_образование
12:39 05.07.2022 (обновлено: 13:00 05.07.2022)
 
В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ прошел в штатном режиме

Глава Рособрнадзора Музаев заявил, что ЕГЭ прошел в штатном режиме

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчащиеся Екатеринбургского суворовского военного училища и ученики общеобразовательной школы перед началом ЕГЭ по русскому языку
Учащиеся Екатеринбургского суворовского военного училища и ученики общеобразовательной школы перед началом ЕГЭ по русскому языку - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Учащиеся Екатеринбургского суворовского военного училища и ученики общеобразовательной школы перед началом ЕГЭ по русскому языку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ЕГЭ прошел спокойно, в штатном режиме, без сбоев и утечек, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Уже можно констатировать факт, что экзамен прошел спокойно, в штатном режиме, без каких-либо технических сбоев, утечек", - сказал Музаев на пресс-конференции по предварительным итогам основного периода ЕГЭ в медиацентре "Россия сегодня".
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РоссияОбществоОбразование - ОбществоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Анзор МузаевСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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