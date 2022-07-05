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Джонсон извинился за скандал за полчаса до отставки министров
Джонсон извинился за скандал за полчаса до отставки министров - РИА Новости, 05.07.2022
Джонсон извинился за скандал за полчаса до отставки министров
Британский премьер-министр Борис Джонсон нашел силы извиниться в связи с последним скандалом вокруг своего выдвиженца в парламентской фракции консерваторов,... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T21:16
2022-07-05T21:16
2022-07-05T21:16
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Британский премьер-министр Борис Джонсон нашел силы извиниться в связи с последним скандалом вокруг своего выдвиженца в парламентской фракции консерваторов, однако уже через полчаса лишился двух подавших в отставку ключевых министров.На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом.Во вторник Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", сообщает телеканал Sky News.Меньше чем через час после его покаяния стало известно об отставке Риши Сунака и Саджида Джавида – глав минфина и минздрава, соответственно. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласию с его методами руководства.
https://ria.ru/20220703/mnenie-1799904216.html
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в мире, саджид джавид, европа, сша
Джонсон извинился за скандал за полчаса до отставки министров
Джонсон извинился за скандал со своим протеже за полчаса до развала правительства