Рейтинг@Mail.ru
Джонсон извинился за скандал за полчаса до отставки министров - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/dzhonson-1800534843.html
Джонсон извинился за скандал за полчаса до отставки министров
Джонсон извинился за скандал за полчаса до отставки министров - РИА Новости, 05.07.2022
Джонсон извинился за скандал за полчаса до отставки министров
Британский премьер-министр Борис Джонсон нашел силы извиниться в связи с последним скандалом вокруг своего выдвиженца в парламентской фракции консерваторов,... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T21:16
2022-07-05T21:16
в мире
саджид джавид
европа
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799075756_0:9:3093:1749_1920x0_80_0_0_78eb1a5d7d61017463b605be4bb771dd.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Британский премьер-министр Борис Джонсон нашел силы извиниться в связи с последним скандалом вокруг своего выдвиженца в парламентской фракции консерваторов, однако уже через полчаса лишился двух подавших в отставку ключевых министров.На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом.Во вторник Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", сообщает телеканал Sky News.Меньше чем через час после его покаяния стало известно об отставке Риши Сунака и Саджида Джавида – глав минфина и минздрава, соответственно. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласию с его методами руководства.
https://ria.ru/20220703/mnenie-1799904216.html
https://ria.ru/20220630/posolstvo-1799288657.html
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799075756_33:0:2762:2047_1920x0_80_0_0_5135944ad2b83e6dccd469496fdc7b7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саджид джавид, европа, сша
21:16 05.07.2022
 
Джонсон извинился за скандал за полчаса до отставки министров

Джонсон извинился за скандал со своим протеже за полчаса до развала правительства

© AP Photo / Bernat ArmangueПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите НАТО в Мадриде
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите НАТО в Мадриде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Британский премьер-министр Борис Джонсон нашел силы извиниться в связи с последним скандалом вокруг своего выдвиженца в парламентской фракции консерваторов, однако уже через полчаса лишился двух подавших в отставку ключевых министров.
На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 13:26Специальная военная операция на Украине
Глава МИД Британии не согласилась с мнением Джонсона о Путине и женщинах
Во вторник Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", сообщает телеканал Sky News.
Меньше чем через час после его покаяния стало известно об отставке Риши Сунака и Саджида Джавида – глав минфина и минздрава, соответственно. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласию с его методами руководства.
Табличка на здании посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на Смоленской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 15:23
В посольстве Британии прокомментировали плакат с Джонсоном в женском образе
 
В миреСаджид ДжавидЕвропаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала