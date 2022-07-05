https://ria.ru/20220705/dzhonson-1800392206.html
Экс-чиновник заявил, что Джонсон знал о домогательствах экс-замглавы МИД
Экс-чиновник заявил, что Джонсон знал о домогательствах экс-замглавы МИД - РИА Новости, 05.07.2022
Экс-чиновник заявил, что Джонсон знал о домогательствах экс-замглавы МИД
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон знал о сообщениях о сексуальных домогательствах со стороны экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера, назначая его на... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:21
2022-07-05T14:21
2022-07-05T14:21
в мире
европа
сша
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799075756_0:9:3093:1749_1920x0_80_0_0_78eb1a5d7d61017463b605be4bb771dd.jpg
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон знал о сообщениях о сексуальных домогательствах со стороны экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера, назначая его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя представитель кабмина это опровергал, заявил бывший высокопоставленный сотрудник МИД Саймон Макдональд.По словам Макдональда, он решил выступить с таким заявлением, так как Даунинг-стрит до сих пор не говорит правду.В письме он заявил, что летом 2019 года после назначения Пинчера на должность замглавы МИД по делам Европы и США произошел похожий инцидент, и несколько человек уведомили его в произошедшем. В результате было начато расследование, которое подтвердило все обвинения, после чего Пинчер принес извинения.Однако ранее представитель Джонсона отрицал, что тот знал про обвинения в сексуальных домогательствах в адрес Пинчера, когда назначал его на должность, хотя позднее сообщил, что премьер знал о слухах, но подобные ситуации либо разрешались, либо не были переданы в надлежащие органы в виде официальной жалобы, отмечает Макдональд в письме.Вечером 30 июня Пинчер в пьяном состоянии приставал к двум посетителям в клубе консерваторов Carlton Club на Пикадилли. Позднее он извинился за свое поведение и подал в отставку.С июля 2019 по февраль 2020 года Пинчер занимал пост замглавы МИД. Его первым зарубежным визитом на этом посту стала поездка в Киев, где он заявил о поддержке действий украинского руководства.
https://radiosputnik.ria.ru/20220630/malkevich-1799435478.html
европа
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799075756_33:0:2762:2047_1920x0_80_0_0_5135944ad2b83e6dccd469496fdc7b7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, сша, киев
Экс-чиновник заявил, что Джонсон знал о домогательствах экс-замглавы МИД
Макдональд заявил, что Джонсон знал о домогательствах со стороны экс-замглавы МИД Пинчера
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон знал о сообщениях о сексуальных домогательствах со стороны экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера, назначая его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя представитель кабмина это опровергал, заявил
бывший высокопоставленный сотрудник МИД Саймон Макдональд.
"Господин Джонсон был лично проинформирован о начале и итогах расследования. Была подана "формальная жалоба". С этими утверждениями "разобрались" только в том смысле, что расследование было завершено; господин Пинчер не был оправдан. Поэтому назвать такие сообщения "безосновательными" неправильно", - говорится в опубликованном Макдональдом в Twitter письме, направленном парламентскому уполномоченному по стандартам Кэтрин Стоун.
По словам Макдональда, он решил выступить с таким заявлением, так как Даунинг-стрит до сих пор не говорит правду.
В письме он заявил, что летом 2019 года после назначения Пинчера на должность замглавы МИД по делам Европы
и США
произошел похожий инцидент, и несколько человек уведомили его в произошедшем. В результате было начато расследование, которое подтвердило все обвинения, после чего Пинчер принес извинения.
Однако ранее представитель Джонсона отрицал, что тот знал про обвинения в сексуальных домогательствах в адрес Пинчера, когда назначал его на должность, хотя позднее сообщил, что премьер знал о слухах, но подобные ситуации либо разрешались, либо не были переданы в надлежащие органы в виде официальной жалобы, отмечает Макдональд в письме.
Вечером 30 июня Пинчер в пьяном состоянии приставал к двум посетителям в клубе консерваторов Carlton Club на Пикадилли. Позднее он извинился за свое поведение и подал в отставку.
С июля 2019 по февраль 2020 года Пинчер занимал пост замглавы МИД. Его первым зарубежным визитом на этом посту стала поездка в Киев
, где он заявил о поддержке действий украинского руководства.