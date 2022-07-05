https://ria.ru/20220705/dzhonson-1800392206.html

Экс-чиновник заявил, что Джонсон знал о домогательствах экс-замглавы МИД

Экс-чиновник заявил, что Джонсон знал о домогательствах экс-замглавы МИД - РИА Новости, 05.07.2022

Экс-чиновник заявил, что Джонсон знал о домогательствах экс-замглавы МИД

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон знал о сообщениях о сексуальных домогательствах со стороны экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера, назначая его на... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T14:21

2022-07-05T14:21

2022-07-05T14:21

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон знал о сообщениях о сексуальных домогательствах со стороны экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера, назначая его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя представитель кабмина это опровергал, заявил бывший высокопоставленный сотрудник МИД Саймон Макдональд.По словам Макдональда, он решил выступить с таким заявлением, так как Даунинг-стрит до сих пор не говорит правду.В письме он заявил, что летом 2019 года после назначения Пинчера на должность замглавы МИД по делам Европы и США произошел похожий инцидент, и несколько человек уведомили его в произошедшем. В результате было начато расследование, которое подтвердило все обвинения, после чего Пинчер принес извинения.Однако ранее представитель Джонсона отрицал, что тот знал про обвинения в сексуальных домогательствах в адрес Пинчера, когда назначал его на должность, хотя позднее сообщил, что премьер знал о слухах, но подобные ситуации либо разрешались, либо не были переданы в надлежащие органы в виде официальной жалобы, отмечает Макдональд в письме.Вечером 30 июня Пинчер в пьяном состоянии приставал к двум посетителям в клубе консерваторов Carlton Club на Пикадилли. Позднее он извинился за свое поведение и подал в отставку.С июля 2019 по февраль 2020 года Пинчер занимал пост замглавы МИД. Его первым зарубежным визитом на этом посту стала поездка в Киев, где он заявил о поддержке действий украинского руководства.

https://radiosputnik.ria.ru/20220630/malkevich-1799435478.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, европа, сша, киев