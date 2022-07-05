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В Анталье микроавтобус попал в ДТП, среди пострадавших могут быть россияне
В Анталье микроавтобус попал в ДТП, среди пострадавших могут быть россияне - РИА Новости, 05.07.2022
В Анталье микроавтобус попал в ДТП, среди пострадавших могут быть россияне
Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Анталье, трое из них, предположительно, россияне, сообщил телеканал TRT. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:15
2022-07-05T11:15
2022-07-05T12:29
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АНКАРА, 5 июл — РИА Новости. Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Анталье, трое из них, предположительно, россияне, сообщил телеканал TRT.Шестеро других пострадавших — местные жители."Полиция проводит расследование дорожной аварии", — говорится в сообщении.Всех находившихся в автомобиле госпитализировали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, россия, анталья (провинция), туризм, новости - туризм
11:15 05.07.2022 (обновлено: 12:29 05.07.2022)
В Анталье микроавтобус попал в ДТП, среди пострадавших могут быть россияне
TRT: предположительно, трое россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом в турецкой Анталье