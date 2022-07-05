https://ria.ru/20220705/dtp-1800305098.html

В Анталье микроавтобус попал в ДТП, среди пострадавших могут быть россияне

В Анталье микроавтобус попал в ДТП, среди пострадавших могут быть россияне - РИА Новости, 05.07.2022

В Анталье микроавтобус попал в ДТП, среди пострадавших могут быть россияне

Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Анталье, трое из них, предположительно, россияне, сообщил телеканал TRT. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T11:15

2022-07-05T11:15

2022-07-05T12:29

в мире

турция

россия

анталья (провинция)

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_dc9becd4b8d6de5c113630c0486664d5.jpg

АНКАРА, 5 июл — РИА Новости. Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Анталье, трое из них, предположительно, россияне, сообщил телеканал TRT.Шестеро других пострадавших — местные жители."Полиция проводит расследование дорожной аварии", — говорится в сообщении.Всех находившихся в автомобиле госпитализировали.

турция

россия

анталья (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, турция, россия, анталья (провинция), туризм, новости - туризм