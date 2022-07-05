https://ria.ru/20220705/donbass-1800380619.html

Пушилин рассказал о переброске подразделений на донецкое направление

Пушилин рассказал о переброске подразделений на донецкое направление - РИА Новости, 05.07.2022

Пушилин рассказал о переброске подразделений на донецкое направление

Подразделения Донецкой Народной Республики, помогавшие в освобождении ЛНР, перемещаются на донецкое направление, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:43

2022-07-05T13:43

2022-07-05T15:33

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной Республики, помогавшие в освобождении ЛНР, перемещаются на донецкое направление, заявил глава республики Денис Пушилин."Луганская Народная Республика освобождена <...> Мы уже можем говорить, что и наш корпус, который принимал участие, помогая нашим братьям, — он перемещается на донецкое направление. Также перемещается и второй корпус Луганский", — сообщил он.Глава ДНР подчеркнул, что украинские войска наносят разрушительные удары по объектам гражданской инфраструктуры в Донецке, Ясиноватой, Макеевке и Горловке, где гибнут мирные жители, поскольку уже давно не считают Донбасс своим регионом. Сейчас подразделения республики ведут контрбатарейную борьбу, добавил он.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики. Российские войска совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами. Оставляя город, ВСУ взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию.Союзные силы также освободили значительную часть территории ДНР, в частности Волноваху, стратегически важный районный центр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, где располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. При этом украинские боевики продолжают обстрелы Донецка с подконтрольных им населенных пунктов Пески, Авдеевка и других, ежедневно представительство республики в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20220705/lugansk-1800149790.html

https://ria.ru/20220704/naemniki-1799525580.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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