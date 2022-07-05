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Пушилин рассказал о переброске подразделений на донецкое направление - РИА Новости, 05.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/donbass-1800380619.html
Пушилин рассказал о переброске подразделений на донецкое направление
Пушилин рассказал о переброске подразделений на донецкое направление - РИА Новости, 05.07.2022
Пушилин рассказал о переброске подразделений на донецкое направление
Подразделения Донецкой Народной Республики, помогавшие в освобождении ЛНР, перемещаются на донецкое направление, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:43
2022-07-05T15:33
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной Республики, помогавшие в освобождении ЛНР, перемещаются на донецкое направление, заявил глава республики Денис Пушилин."Луганская Народная Республика освобождена &lt;...&gt; Мы уже можем говорить, что и наш корпус, который принимал участие, помогая нашим братьям, — он перемещается на донецкое направление. Также перемещается и второй корпус Луганский", — сообщил он.Глава ДНР подчеркнул, что украинские войска наносят разрушительные удары по объектам гражданской инфраструктуры в Донецке, Ясиноватой, Макеевке и Горловке, где гибнут мирные жители, поскольку уже давно не считают Донбасс своим регионом. Сейчас подразделения республики ведут контрбатарейную борьбу, добавил он.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики. Российские войска совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами. Оставляя город, ВСУ взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию.Союзные силы также освободили значительную часть территории ДНР, в частности Волноваху, стратегически важный районный центр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, где располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. При этом украинские боевики продолжают обстрелы Донецка с подконтрольных им населенных пунктов Пески, Авдеевка и других, ежедневно представительство республики в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.
https://ria.ru/20220705/lugansk-1800149790.html
https://ria.ru/20220704/naemniki-1799525580.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
13:43 05.07.2022 (обновлено: 15:33 05.07.2022)
 
Пушилин рассказал о переброске подразделений на донецкое направление

Пушилин заявил о переброске подразделений ДНР и ЛНР на донецкое направление

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР в Лисичанске
Бойцы Народной милиции ЛНР в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы Народной милиции ЛНР в Лисичанске
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ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной Республики, помогавшие в освобождении ЛНР, перемещаются на донецкое направление, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Луганская Народная Республика освобождена <...> Мы уже можем говорить, что и наш корпус, который принимал участие, помогая нашим братьям, — он перемещается на донецкое направление. Также перемещается и второй корпус Луганский", — сообщил он.
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Глава ДНР подчеркнул, что украинские войска наносят разрушительные удары по объектам гражданской инфраструктуры в Донецке, Ясиноватой, Макеевке и Горловке, где гибнут мирные жители, поскольку уже давно не считают Донбасс своим регионом. Сейчас подразделения республики ведут контрбатарейную борьбу, добавил он.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики. Российские войска совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами. Оставляя город, ВСУ взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию.
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Союзные силы также освободили значительную часть территории ДНР, в частности Волноваху, стратегически важный районный центр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, где располагается крупный православный монастырь в статусе лавры.
При этом украинские боевики продолжают обстрелы Донецка с подконтрольных им населенных пунктов Пески, Авдеевка и других, ежедневно представительство республики в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.
Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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