https://ria.ru/20220705/doklad-1800530304.html

В МИД раскритиковали доклад наблюдателей ООН по правам человека на Украине

В МИД раскритиковали доклад наблюдателей ООН по правам человека на Украине - РИА Новости, 05.07.2022

В МИД раскритиковали доклад наблюдателей ООН по правам человека на Украине

Очередной доклад Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине политизирован, а последние шаги миссии дискредитируют всю работу ООН, заявила... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T20:47

2022-07-05T20:47

2022-07-05T20:47

здоровье - общество

украина

россия

киев

оон

ситуация в днр и лнр

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Очередной доклад Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине политизирован, а последние шаги миссии дискредитируют всю работу ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова отметила, что подготовка данного документа выходит за рамки мандата НМПЧУ, поскольку ни Совет ООН по правам человека (СПЧ), ни Генеральная Ассамблея ООН не поручали этой структуре выпуск доклада на эту тему. В МИД РФ ссылки на принимаемые СПЧ и ГА ООН "по указке Киева и его западных кураторов" антироссийские резолюции рассматривают как несостоятельные."Вопреки колоссальному объему фото- и видеодоказательств, задокументированных показаний жертв и очевидцев зверств киевского режима и действующих под его руководством националистических батальонов в отношении своего гражданского населения, демонстрируемая НМПЧУ неготовность дать четкую и объективную оценку происходящему сегодня на Украине не только подрывает доверие к этому механизму, но и дискредитирует работу ООН в целом", - подчеркнула Захарова.Она также потребовала от верховного комиссара ООН по правам человека и возглавляемого ею управления отказаться от предвзятых и политизированных подходов в своей деятельности, честно и беспристрастно выполнять имеющийся мандат, четко следуя духу и букве Устава ООН.

https://ria.ru/20220705/mid-1800483730.html

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россия

киев

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, украина, россия, киев, оон, ситуация в днр и лнр, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)