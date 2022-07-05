В МИД раскритиковали доклад наблюдателей ООН по правам человека на Украине
Захарова: доклад Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине политизирован
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Очередной доклад Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине политизирован, а последние шаги миссии дискредитируют всю работу ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Тема и содержание очередного опуса НМПЧУ (Наблюдательная миссия ООН по правам человека на Украине - ред.) окончательно расставляют все по своим местам. Уже очевидно, что ее эксперты на деле обслуживают интересы своих финансовых и политических доноров, и, таким образом, не заинтересованы в установлении истинных причин грубых и массовых нарушений прав человека на Украине", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
Захарова отметила, что подготовка данного документа выходит за рамки мандата НМПЧУ, поскольку ни Совет ООН по правам человека (СПЧ), ни Генеральная Ассамблея ООН не поручали этой структуре выпуск доклада на эту тему. В МИД РФ ссылки на принимаемые СПЧ и ГА ООН "по указке Киева и его западных кураторов" антироссийские резолюции рассматривают как несостоятельные.
"Вопреки колоссальному объему фото- и видеодоказательств, задокументированных показаний жертв и очевидцев зверств киевского режима и действующих под его руководством националистических батальонов в отношении своего гражданского населения, демонстрируемая НМПЧУ неготовность дать четкую и объективную оценку происходящему сегодня на Украине не только подрывает доверие к этому механизму, но и дискредитирует работу ООН в целом", - подчеркнула Захарова.
Она также потребовала от верховного комиссара ООН по правам человека и возглавляемого ею управления отказаться от предвзятых и политизированных подходов в своей деятельности, честно и беспристрастно выполнять имеющийся мандат, четко следуя духу и букве Устава ООН.