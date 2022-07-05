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Госдума рассмотрит денонсацию договора с Норвегией о морских пространствах - РИА Новости, 05.07.2022
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Госдума рассмотрит денонсацию договора с Норвегией о морских пространствах
Госдума рассмотрит денонсацию договора с Норвегией о морских пространствах - РИА Новости, 05.07.2022
Госдума рассмотрит денонсацию договора с Норвегией о морских пространствах
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации, или приостановления договора между Россией и Норвегией РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:53
2022-07-05T13:09
россия
политика
госдума рф
вячеслав володин
норвегия
михаил матвеев
баренцево море
шпицберген
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации, или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.Как отметил депутат от КПРФ Михаил Матвеев, договор был ратифицирован Госдумой в 2010 году. Согласно нему, "175 тысяч квадратных километров Баренцева моря мы уступили Норвегии". По словам политика, меры объяснялись тем, что договор должен был позитивно влиять на "взаимодействие арктических стран". "Сегодня мы видим, как Королевство Норвегия препятствует на Шпицберген, в наши поселения, направлять продовольственные грузы", - отметил он."У нас (глава международного комитета - ред.) Леонид Эдуардович Слуцкий присутствует. Давайте попросим Леонида Эдуардовича разобраться в этом вопросе и затем проинформировать депутатов", - сказал Володин.
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норвегия
баренцево море
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россия, политика, госдума рф, вячеслав володин, норвегия, михаил матвеев, баренцево море, шпицберген, леонид слуцкий (политик)
12:53 05.07.2022 (обновлено: 13:09 05.07.2022)
 
Госдума рассмотрит денонсацию договора с Норвегией о морских пространствах

Володин поручил рассмотреть денонсацию договора с Норвегией о морских пространствах

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации, или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.
Как отметил депутат от КПРФ Михаил Матвеев, договор был ратифицирован Госдумой в 2010 году. Согласно нему, "175 тысяч квадратных километров Баренцева моря мы уступили Норвегии". По словам политика, меры объяснялись тем, что договор должен был позитивно влиять на "взаимодействие арктических стран". "Сегодня мы видим, как Королевство Норвегия препятствует на Шпицберген, в наши поселения, направлять продовольственные грузы", - отметил он.
"У нас (глава международного комитета - ред.) Леонид Эдуардович Слуцкий присутствует. Давайте попросим Леонида Эдуардовича разобраться в этом вопросе и затем проинформировать депутатов", - сказал Володин.
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 13:28
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РоссияПолитикаГосдума РФВячеслав ВолодинНорвегияМихаил МатвеевБаренцево мореШпицбергенЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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