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Украинские войска выпустили 15 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили 15 снарядов по Донецку - РИА Новости, 05.07.2022
Украинские войска выпустили 15 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T22:50
2022-07-05T22:50
2022-07-05T22:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
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нато
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, сша, нато
Украинские войска выпустили 15 снарядов по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 15 снарядов по Киевскому району Донецка