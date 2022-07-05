https://ria.ru/20220705/dnr-1800537082.html

Минобороны сообщило о подготовке в ДНР провокации с хлором со стороны ВСУ

Минобороны сообщило о подготовке в ДНР провокации с хлором со стороны ВСУ - РИА Новости, 05.07.2022

Минобороны сообщило о подготовке в ДНР провокации с хлором со стороны ВСУ

Украинские боевики готовят провокацию с применением хлора в Донецкой народной республике, чтобы обвинить российскую армию в неизбирательных ударах по химически... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T21:32

2022-07-05T21:32

2022-07-05T23:46

в мире

национальный центр управления обороной рф

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

владимир путин

николаев (украина)

организация по запрещению химического оружия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Украинские боевики готовят провокацию с применением хлора в Донецкой народной республике, чтобы обвинить российскую армию в неизбирательных ударах по химически опасным объектам, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев."По имеющейся достоверной информации, в Николаевке боевики националистических формирований осуществляют подготовку провокации с применением отравляющих веществ", — заявил он.По словам генерала, для этого неонацисты завезли на насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС и заминировали емкости с жидким хлором (более шести тысяч литров), которые они намерены взорвать при подходе российских подразделений и формирований ДНР.Россия заранее предупреждает "цивилизованный Запад" о готовящейся провокации, после которой киевский режим распространит сфабрикованные материалы в украинских и западных СМИ, подчеркнул Мизинцев.Он также обратил внимание, что в некоторых городах ВСУ размещают вооружения рядом с химическими предприятиями, тем самым намеренно провоцируя техногенные катастрофы. Так, в Николаеве боевики оборудовали позиции артиллерии и РСЗО на территории завода "Укрхимтрансаммиак". В Харькове на предприятии "Харьков Химпром" дислоцировались подразделения территориальной обороны и размещено тяжелое вооружение, а в Одессе рядом с ОАО "Одесский портовый холодильник" украинские войска разместили бронетехнику и крупнокалиберную артиллерию.Мизинцев вновь призвал ООН, ОЗХО и другие международные организации оказать влияние на Киев и принять меры по недопущению использования украинскими вооруженными формированиями химически опасных объектов в военных целях.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220703/provokatsii-1799913245.html

https://ria.ru/20220629/kremenchug-1798890520.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

николаев (украина)

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в мире, национальный центр управления обороной рф, донецкая народная республика, владимир путин, николаев (украина), организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы украины, оон