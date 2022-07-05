21:32 05.07.2022 (обновлено: 23:46 05.07.2022)
Минобороны сообщило о подготовке в ДНР провокации с хлором со стороны ВСУ
Минобороны сообщило о подготовке в ДНР провокации с применением хлора со стороны ВСУ
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Украинские боевики готовят провокацию с применением хлора в Донецкой народной республике, чтобы обвинить российскую армию в неизбирательных ударах по химически опасным объектам, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
"По имеющейся достоверной информации, в Николаевке боевики националистических формирований осуществляют подготовку провокации с применением отравляющих веществ", — заявил он.
По словам генерала, для этого неонацисты завезли на насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС и заминировали емкости с жидким хлором (более шести тысяч литров), которые они намерены взорвать при подходе российских подразделений и формирований ДНР.
Россия заранее предупреждает "цивилизованный Запад" о готовящейся провокации, после которой киевский режим распространит сфабрикованные материалы в украинских и западных СМИ, подчеркнул Мизинцев.
Он также обратил внимание, что в некоторых городах ВСУ размещают вооружения рядом с химическими предприятиями, тем самым намеренно провоцируя техногенные катастрофы.
Так, в Николаеве боевики оборудовали позиции артиллерии и РСЗО на территории завода "Укрхимтрансаммиак". В Харькове на предприятии "Харьков Химпром" дислоцировались подразделения территориальной обороны и размещено тяжелое вооружение, а в Одессе рядом с ОАО "Одесский портовый холодильник" украинские войска разместили бронетехнику и крупнокалиберную артиллерию.
Мизинцев вновь призвал ООН, ОЗХО и другие международные организации оказать влияние на Киев и принять меры по недопущению использования украинскими вооруженными формированиями химически опасных объектов в военных целях.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.