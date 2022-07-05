https://ria.ru/20220705/dnr-1800534147.html

Обращения Лондона о британских наемниках перенаправили в ДНР

Обращения Лондона о британских наемниках перенаправили в ДНР - РИА Новости, 05.07.2022

Обращения Лондона о британских наемниках перенаправили в ДНР

Посольство России в Лондоне получило обращения местных властей по поводу приговоренных к смертной казни наемников и направило их в Донецкую народную республику, РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T21:10

2022-07-05T21:10

2022-07-05T23:58

в мире

донецкая народная республика

великобритания

владимир путин

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украина

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Посольство России в Лондоне получило обращения местных властей по поводу приговоренных к смертной казни наемников и направило их в Донецкую народную республику, заявил посол в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала "Россия 24"."Практически ничего на этот счет нет. К нам были обращения в том плане, что на нас возлагают ответственность за их судьбы, их дальнейшее пребывание. Мы подробно объясняли, что речь идет не о нашей юрисдикции, а о юрисдикции ДНР, и предлагали обратиться туда", — сообщил дипломат.При этом он отметил, что британские СМИ освещают информацию, "за судьбы британских наемников волнуются", но власти предпочитают обсуждать этот вопрос с Киевом.В середине апреля граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также подданный Марокко Саадун Ибрагим сдались в плен в Мариуполе. Верховный суд ДНР 9 июня приговорил их к смертной казни в виде расстрела. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в республике. Аслин также признал вину по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Позднее все три наемника подали кассационные жалобы на приговор.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220705/ukraina-1800283683.html

https://ria.ru/20220704/naemniki-1799525580.html

донецкая народная республика

великобритания

украина

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в мире, донецкая народная республика, великобритания, владимир путин, андрей келин, украина