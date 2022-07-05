21:10 05.07.2022 (обновлено: 23:58 05.07.2022)
Обращения Лондона о британских наемниках перенаправили в ДНР
Посол России Келин заявил, что обращения Лондона о британских наемниках направили в ДНР
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Посольство России в Лондоне получило обращения местных властей по поводу приговоренных к смертной казни наемников и направило их в Донецкую народную республику, заявил посол в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала "Россия 24".
"Практически ничего на этот счет нет. К нам были обращения в том плане, что на нас возлагают ответственность за их судьбы, их дальнейшее пребывание. Мы подробно объясняли, что речь идет не о нашей юрисдикции, а о юрисдикции ДНР, и предлагали обратиться туда", — сообщил дипломат.
При этом он отметил, что британские СМИ освещают информацию, "за судьбы британских наемников волнуются", но власти предпочитают обсуждать этот вопрос с Киевом.
В середине апреля граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также подданный Марокко Саадун Ибрагим сдались в плен в Мариуполе. Верховный суд ДНР 9 июня приговорил их к смертной казни в виде расстрела. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в республике. Аслин также признал вину по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Позднее все три наемника подали кассационные жалобы на приговор.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".