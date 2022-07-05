https://ria.ru/20220705/dnr-1800524199.html

Трое мирных жителей, включая ребенка, погибли в ДНР из-за обстрелов ВСУ

Трое мирных жителей, включая ребенка, погибли в ДНР из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 05.07.2022

Трое мирных жителей, включая ребенка, погибли в ДНР из-за обстрелов ВСУ

Трое мирных жителей, включая ребенка, погибли за сутки из-за обстрелов украинскими войсками территории Донецкой народной республики, сообщила Народная милиции... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T20:12

2022-07-05T20:12

2022-07-05T23:50

в мире

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Трое мирных жителей, включая ребенка, погибли за сутки из-за обстрелов украинскими войсками территории Донецкой народной республики, сообщила Народная милиции ДНР в Telegram-канале."В результате обстрелов девять мирных жителей получили ранение. <...> Повреждено три жилых дома и двенадцать объектов гражданской инфраструктуры", — говорится в заявлении.В ведомстве добавили, что всего за текущие сутки ВСУ выпустили более 300 снарядов по 11 населенным пунктам республики, в том числе с применением БМ-21 "Град".В воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Российские войска совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами.Ранее союзные силы освободили значительную часть территории ДНР, в частности Волноваху, Мариуполь и Святогорск. При этом украинские войска продолжают обстрелы Донецка из подконтрольных им Песков, Авдеевки и других населенный пунктов, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул российский лидер, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевских властей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кадры с места гибели 10-летней девочки в Донецке Кадры с места гибели 10-летней девочки в Донецке 2022-07-05T20:12 true PT1M10S

Последствия массированных обстрелов мирных кварталов Донецка украинскими войсками Украинские войска в 15:30 мск выпустили по Донецку 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Погиб ребенок. 2022-07-05T20:12 true PT0M50S

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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины