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Украинские боевики обстреляли Гольмовский и Доломитное
Украинские боевики обстреляли Гольмовский и Доломитное - РИА Новости, 05.07.2022
Украинские боевики обстреляли Гольмовский и Доломитное
Украинские войска за 40 минут выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Гольмовскому и 28 мин по Доломитному в Донецкой Народной Республике, говорится... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T19:47
2022-07-05T19:47
2022-07-05T19:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Гольмовскому и 28 мин по Доломитному в Донецкой Народной Республике, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о семи обстрелах Доломитного со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк
Украинские боевики обстреляли Гольмовский и Доломитное
Представительства ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов по Гольмовскому и 28 мин по Доломитному