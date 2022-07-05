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Украинские боевики обстреляли Гольмовский и Доломитное - РИА Новости, 05.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/dnr-1800517797.html
Украинские боевики обстреляли Гольмовский и Доломитное
Украинские боевики обстреляли Гольмовский и Доломитное - РИА Новости, 05.07.2022
Украинские боевики обстреляли Гольмовский и Доломитное
Украинские войска за 40 минут выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Гольмовскому и 28 мин по Доломитному в Донецкой Народной Республике, говорится... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T19:47
2022-07-05T19:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Гольмовскому и 28 мин по Доломитному в Донецкой Народной Республике, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о семи обстрелах Доломитного со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
19:47 05.07.2022
 
Украинские боевики обстреляли Гольмовский и Доломитное

Представительства ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов по Гольмовскому и 28 мин по Доломитному

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМина в Петровском районе Донецка
Мина в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Гольмовскому и 28 мин по Доломитному в Донецкой Народной Республике, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18.35 - н.п. Кодема - н.п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 18.35 - н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: выпущено 8 мин калибром 120 мм; 19.10 - н.п. Кодема - н.п. Доломитное: выпущено 20 мин калибром 120 мм", - сообщили в представительстве.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о семи обстрелах Доломитного со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 152 миллиметра.
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