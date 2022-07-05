https://ria.ru/20220705/dnr-1800517797.html

Украинские боевики обстреляли Гольмовский и Доломитное

Украинские боевики обстреляли Гольмовский и Доломитное - РИА Новости, 05.07.2022

Украинские боевики обстреляли Гольмовский и Доломитное

Украинские войска за 40 минут выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Гольмовскому и 28 мин по Доломитному в Донецкой Народной Республике, говорится... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T19:47

2022-07-05T19:47

2022-07-05T19:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Гольмовскому и 28 мин по Доломитному в Донецкой Народной Республике, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о семи обстрелах Доломитного со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, сцкк