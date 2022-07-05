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Долгожитель из ДНР получил паспорт гражданина России на Ставрополье

Долгожитель из ДНР получил паспорт гражданина России на Ставрополье - РИА Новости, 05.07.2022

Долгожитель из ДНР получил паспорт гражданина России на Ставрополье

Житель Донецкой Народной Республики, 91-летний Сергей Ханов получил паспорт гражданина России в Ставропольском крае, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T19:36

2022-07-05T19:36

2022-07-05T19:52

донецкая народная республика

пятигорск

в мире

россия

донбасс

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 5 июл - РИА Новости. Житель Донецкой Народной Республики, 91-летний Сергей Ханов получил паспорт гражданина России в Ставропольском крае, сообщает ГУМВД по региону."В Пятигорск из Донецкой Народной Республики 91-летнего Сергея Ханова перевезли родственники. Он поселился у племянницы, которая обратилась в отдел по вопросам миграции с просьбой об ускорении процедуры получения гражданства", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники миграционного подразделения провели все административные процедуры по его месту жительства, позже ему вручили паспорт. "Мужчина искренне поблагодарил сотрудников полиции за чуткость, отзывчивость и оказанную помощь", - добавлено в релизе.

https://ria.ru/20220701/pasporta-1799692047.html

донецкая народная республика

пятигорск

россия

донбасс

ставропольский край

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донецкая народная республика, пятигорск, в мире, россия, донбасс, ставропольский край