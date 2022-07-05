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Долгожитель из ДНР получил паспорт гражданина России на Ставрополье
Долгожитель из ДНР получил паспорт гражданина России на Ставрополье - РИА Новости, 05.07.2022
Долгожитель из ДНР получил паспорт гражданина России на Ставрополье
Житель Донецкой Народной Республики, 91-летний Сергей Ханов получил паспорт гражданина России в Ставропольском крае, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T19:36
2022-07-05T19:36
2022-07-05T19:52
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ПЯТИГОРСК, 5 июл - РИА Новости. Житель Донецкой Народной Республики, 91-летний Сергей Ханов получил паспорт гражданина России в Ставропольском крае, сообщает ГУМВД по региону."В Пятигорск из Донецкой Народной Республики 91-летнего Сергея Ханова перевезли родственники. Он поселился у племянницы, которая обратилась в отдел по вопросам миграции с просьбой об ускорении процедуры получения гражданства", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники миграционного подразделения провели все административные процедуры по его месту жительства, позже ему вручили паспорт. "Мужчина искренне поблагодарил сотрудников полиции за чуткость, отзывчивость и оказанную помощь", - добавлено в релизе.
https://ria.ru/20220701/pasporta-1799692047.html
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донецкая народная республика, пятигорск, в мире, россия, донбасс, ставропольский край
19:36 05.07.2022 (обновлено: 19:52 05.07.2022)
Долгожитель из ДНР получил паспорт гражданина России на Ставрополье
Долгожитель из ДНР Сергей Ханов получил паспорт гражданина России на Ставрополье