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В Москве завели дело после смерти ребенка, выпавшего из окна седьмого этажа
В Москве завели дело после смерти ребенка, выпавшего из окна седьмого этажа - РИА Новости, 05.07.2022
В Москве завели дело после смерти ребенка, выпавшего из окна седьмого этажа
Столичные следователи возбудили уголовное дело после смерти двухлетней девочки, которая выпала из окна жилого дома на востоке Москвы, сообщается в... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T19:56
2022-07-05T19:56
2022-07-05T19:58
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Столичные следователи возбудили уголовное дело после смерти двухлетней девочки, которая выпала из окна жилого дома на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее сообщалось, что 5 июля из окна седьмого этажа жилого дома на 8-й улице Соколиной Горы выпал двухлетний ребёнок. Девочка скончалась."По факту смерти двухлетнего ребенка в результате падения из окна жилого дома на востоке Москвы возбуждено уголовное дело. Установлено, что ребенок залез на тумбу, прилегающую к подоконнику, и выпала в открытое окно с высоты седьмого этажа", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас следователи работают на месте происшествия, допрашивают родственников, соседей и возможных очевидцев трагедии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, москва, россия
19:56 05.07.2022 (обновлено: 19:58 05.07.2022)
В Москве завели дело после смерти ребенка, выпавшего из окна седьмого этажа
СК возбудил дело после смерти девочки, выпавшей из окна седьмого этажа на востоке Москвы