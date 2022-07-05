https://ria.ru/20220705/chikago-1800554479.html

Число погибших при стрельбе недалеко от Чикаго выросло до семи

Число погибших при стрельбе недалеко от Чикаго выросло до семи - РИА Новости, 05.07.2022

Число погибших при стрельбе недалеко от Чикаго выросло до семи

Число жертв стрельбы, произошедшей накануне на параде в предместье американского города Чикаго, возросло до семи человек, передает CNN. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T23:51

2022-07-05T23:51

2022-07-05T23:51

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ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Число жертв стрельбы, произошедшей накануне на параде в предместье американского города Чикаго, возросло до семи человек, передает CNN."Число жертв массовой стрельбы в Иллинойсе возросло до семи", - cообщил телеканал.Накануне преступник открыл огонь из винтовки по участникам и зрителям уличного шествия в городке Хайленд Парк, штат Иллинойс. Пять человек погибли на месте, двое скончались позднее в больницах.По подозрению в стрельбе полиция задержала 22-летнего местного жителя.

https://ria.ru/20220705/ssha-1800271920.html

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в мире, иллинойс