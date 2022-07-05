https://ria.ru/20220705/chikago-1800554479.html
Число погибших при стрельбе недалеко от Чикаго выросло до семи
Число погибших при стрельбе недалеко от Чикаго выросло до семи - РИА Новости, 05.07.2022
Число погибших при стрельбе недалеко от Чикаго выросло до семи
Число жертв стрельбы, произошедшей накануне на параде в предместье американского города Чикаго, возросло до семи человек, передает CNN. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T23:51
2022-07-05T23:51
2022-07-05T23:51
в мире
иллинойс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146652/41/1466524139_0:19:3001:1707_1920x0_80_0_0_a79959caf76e4d58c939455d177e056f.jpg
ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Число жертв стрельбы, произошедшей накануне на параде в предместье американского города Чикаго, возросло до семи человек, передает CNN."Число жертв массовой стрельбы в Иллинойсе возросло до семи", - cообщил телеканал.Накануне преступник открыл огонь из винтовки по участникам и зрителям уличного шествия в городке Хайленд Парк, штат Иллинойс. Пять человек погибли на месте, двое скончались позднее в больницах.По подозрению в стрельбе полиция задержала 22-летнего местного жителя.
https://ria.ru/20220705/ssha-1800271920.html
иллинойс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146652/41/1466524139_153:0:2814:1996_1920x0_80_0_0_4252d82613e5e927a0d3b86be4884e2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иллинойс
Число погибших при стрельбе недалеко от Чикаго выросло до семи
CNN: число погибших при стрельбе недалеко от Чикаго выросло до семи