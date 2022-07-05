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В Японии заявили, что санкции против России ударили бумерангом по Западу - РИА Новости, 05.07.2022
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В Японии заявили, что санкции против России ударили бумерангом по Западу
В Японии заявили, что санкции против России ударили бумерангом по Западу - РИА Новости, 05.07.2022
В Японии заявили, что санкции против России ударили бумерангом по Западу
Антироссийские санкции вернулись бумерангом западным странам, пишет японское издание Asahi. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T06:13
2022-07-05T10:27
владимир путин
россия
украина
европа
санкции в отношении россии
сша
япония
в мире
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Антироссийские санкции вернулись бумерангом западным странам, пишет японское издание Asahi.Санкции против России вызвали резкий рост цен на энергоносители и другие товары, что отразилось на западных странах в виде инфляции, говорится в статье."Россия, наряду с США, является одной из немногих крупных держав, которая в целом может самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым, поэтому трудно ожидать, что экономические санкции дадут сиюминутный эффект", — приводит издание слова заместителя директора Института экономических исследований "Марубэни" Хирохиро Эномото.Европа является крупнейшим направлением экспорта российского газа, и ее зависимость от России в ближайшее время никуда не денется. Европейские страны платят Москве огромные деньги за газ, что, в свою очередь, помогает стабилизировать стоимость рубля. Ирония ситуации заключается в том, что европейские деньги, по сути, поддерживают российскую экономику и, соответственно, расходы на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, отмечается в публикации."Сейчас — крупнейший со времен Второй мировой войны переломный момент", — резюмирует Asahi.Ранее хорватское издание Advance написало, что план западных стран по уничтожению российской экономики с помощью санкций провалился и ударил по Европе бумерангом.Отмечается, что больше всех пострадали европейские страны, которые подчинили свою политику требованиям Вашингтона и "оказались под его колпаком".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые в том числе предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен, в частности на топливо и продукты питания.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220622/sanktsii-1797220782.html
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владимир путин, россия, украина, европа, санкции в отношении россии, сша, япония, в мире
06:13 05.07.2022 (обновлено: 10:27 05.07.2022)
 
В Японии заявили, что санкции против России ударили бумерангом по Западу

Asahi: санкции против России вернулись бумерангом странам Запада в виде инфляции

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Антироссийские санкции вернулись бумерангом западным странам, пишет японское издание Asahi.
Санкции против России вызвали резкий рост цен на энергоносители и другие товары, что отразилось на западных странах в виде инфляции, говорится в статье.
"Россия, наряду с США, является одной из немногих крупных держав, которая в целом может самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым, поэтому трудно ожидать, что экономические санкции дадут сиюминутный эффект", — приводит издание слова заместителя директора Института экономических исследований "Марубэни" Хирохиро Эномото.
Европа является крупнейшим направлением экспорта российского газа, и ее зависимость от России в ближайшее время никуда не денется. Европейские страны платят Москве огромные деньги за газ, что, в свою очередь, помогает стабилизировать стоимость рубля. Ирония ситуации заключается в том, что европейские деньги, по сути, поддерживают российскую экономику и, соответственно, расходы на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, отмечается в публикации.
"Сейчас — крупнейший со времен Второй мировой войны переломный момент", — резюмирует Asahi.
Ранее хорватское издание Advance написало, что план западных стран по уничтожению российской экономики с помощью санкций провалился и ударил по Европе бумерангом.
Отмечается, что больше всех пострадали европейские страны, которые подчинили свою политику требованиям Вашингтона и "оказались под его колпаком".
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 10:23
Санкции Запада против России провалились, пишет NYT
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые в том числе предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен, в частности на топливо и продукты питания.
Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Владимир ПутинРоссияУкраинаЕвропаСанкции в отношении РоссииСШАЯпонияВ мире
 
 
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