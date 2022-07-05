06:13 05.07.2022 (обновлено: 10:27 05.07.2022)
В Японии заявили, что санкции против России ударили бумерангом по Западу
Asahi: санкции против России вернулись бумерангом странам Запада в виде инфляции
© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Антироссийские санкции вернулись бумерангом западным странам, пишет японское издание Asahi.
Санкции против России вызвали резкий рост цен на энергоносители и другие товары, что отразилось на западных странах в виде инфляции, говорится в статье.
"Россия, наряду с США, является одной из немногих крупных держав, которая в целом может самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым, поэтому трудно ожидать, что экономические санкции дадут сиюминутный эффект", — приводит издание слова заместителя директора Института экономических исследований "Марубэни" Хирохиро Эномото.
Европа является крупнейшим направлением экспорта российского газа, и ее зависимость от России в ближайшее время никуда не денется. Европейские страны платят Москве огромные деньги за газ, что, в свою очередь, помогает стабилизировать стоимость рубля. Ирония ситуации заключается в том, что европейские деньги, по сути, поддерживают российскую экономику и, соответственно, расходы на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, отмечается в публикации.
"Сейчас — крупнейший со времен Второй мировой войны переломный момент", — резюмирует Asahi.
Ранее хорватское издание Advance написало, что план западных стран по уничтожению российской экономики с помощью санкций провалился и ударил по Европе бумерангом.
Отмечается, что больше всех пострадали европейские страны, которые подчинили свою политику требованиям Вашингтона и "оказались под его колпаком".
22 июня, 10:23Санкции Запада против России провалились, пишет NYT
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые в том числе предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен, в частности на топливо и продукты питания.
Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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