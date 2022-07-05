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В Японии заявили, что санкции против России ударили бумерангом по Западу

В Японии заявили, что санкции против России ударили бумерангом по Западу - РИА Новости, 05.07.2022

В Японии заявили, что санкции против России ударили бумерангом по Западу

Антироссийские санкции вернулись бумерангом западным странам, пишет японское издание Asahi. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T06:13

2022-07-05T06:13

2022-07-05T10:27

владимир путин

россия

украина

европа

санкции в отношении россии

сша

япония

в мире

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Антироссийские санкции вернулись бумерангом западным странам, пишет японское издание Asahi.Санкции против России вызвали резкий рост цен на энергоносители и другие товары, что отразилось на западных странах в виде инфляции, говорится в статье."Россия, наряду с США, является одной из немногих крупных держав, которая в целом может самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым, поэтому трудно ожидать, что экономические санкции дадут сиюминутный эффект", — приводит издание слова заместителя директора Института экономических исследований "Марубэни" Хирохиро Эномото.Европа является крупнейшим направлением экспорта российского газа, и ее зависимость от России в ближайшее время никуда не денется. Европейские страны платят Москве огромные деньги за газ, что, в свою очередь, помогает стабилизировать стоимость рубля. Ирония ситуации заключается в том, что европейские деньги, по сути, поддерживают российскую экономику и, соответственно, расходы на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, отмечается в публикации."Сейчас — крупнейший со времен Второй мировой войны переломный момент", — резюмирует Asahi.Ранее хорватское издание Advance написало, что план западных стран по уничтожению российской экономики с помощью санкций провалился и ударил по Европе бумерангом.Отмечается, что больше всех пострадали европейские страны, которые подчинили свою политику требованиям Вашингтона и "оказались под его колпаком".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые в том числе предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен, в частности на топливо и продукты питания.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220622/sanktsii-1797220782.html

россия

украина

европа

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владимир путин, россия, украина, европа, санкции в отношении россии, сша, япония, в мире