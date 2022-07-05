https://ria.ru/20220705/braslet-1800322252.html
Xiaomi представила "профессиональный" фитнес-браслет Mi Band 7
Xiaomi представила "профессиональный" фитнес-браслет Mi Band 7 - РИА Новости, 05.07.2022
Xiaomi представила "профессиональный" фитнес-браслет Mi Band 7
Китайская компания Xiaomi анонсировала фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 Pro. О "профессиональной" версии популярного Mi Band говорили давно, но вышел он только... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:43
2022-07-05T11:43
2022-07-05T11:43
наука
технологии
xiaomi inc
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi анонсировала фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 Pro. О "профессиональной" версии популярного Mi Band говорили давно, но вышел он только сейчас.Mi Band 7 Pro намного крупнее родственного фитнес-браслета. Устройство получило AMOLED-экран диагональю 1,64 дюйма. Для 7 Pro предусмотрено более 180 вариантов оформления главного экрана. Также есть разные варианты отображения "всегда включенного экрана", функции Always On Display.Mi Band 7 Pro защищён от воды и оснащен чипом бесконтактной оплаты NFC. В браслете есть датчики пульса и насыщения кислородом крови. Заявлены 117 режимов тренировок с автоматическим распознаванием 14 наиболее популярных.Продажи Xiaomi Mi Band 7 Pro стартовали пока в Китае. Там за браслет просят 380 юаней (330 рублей). Отдельно предлагается расширенная гарантия — если в течение полугода после приобретение устройства произошел какой-то гарантийный случай, то пользователь получит совершенно новый фитнес-браслет взамен старого.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, xiaomi inc
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi анонсировала фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 Pro. О "профессиональной" версии популярного Mi Band говорили давно, но вышел он только сейчас.
Mi Band 7 Pro намного крупнее родственного фитнес-браслета. Устройство получило AMOLED-экран диагональю 1,64 дюйма. Для 7 Pro предусмотрено более 180 вариантов оформления главного экрана. Также есть разные варианты отображения "всегда включенного экрана", функции Always On Display.
Mi Band 7 Pro защищён от воды и оснащен чипом бесконтактной оплаты NFC. В браслете есть датчики пульса и насыщения кислородом крови. Заявлены 117 режимов тренировок с автоматическим распознаванием 14 наиболее популярных.
Продажи Xiaomi Mi Band 7 Pro стартовали пока в Китае
. Там за браслет просят 380 юаней (330 рублей). Отдельно предлагается расширенная гарантия — если в течение полугода после приобретение устройства произошел какой-то гарантийный случай, то пользователь получит совершенно новый фитнес-браслет взамен старого.