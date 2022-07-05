https://ria.ru/20220705/braslet-1800322252.html

Xiaomi представила "профессиональный" фитнес-браслет Mi Band 7

Xiaomi представила "профессиональный" фитнес-браслет Mi Band 7 - РИА Новости, 05.07.2022

Xiaomi представила "профессиональный" фитнес-браслет Mi Band 7

Китайская компания Xiaomi анонсировала фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 Pro. О "профессиональной" версии популярного Mi Band говорили давно, но вышел он только... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T11:43

2022-07-05T11:43

2022-07-05T11:43

наука

технологии

xiaomi inc

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi анонсировала фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 Pro. О "профессиональной" версии популярного Mi Band говорили давно, но вышел он только сейчас.Mi Band 7 Pro намного крупнее родственного фитнес-браслета. Устройство получило AMOLED-экран диагональю 1,64 дюйма. Для 7 Pro предусмотрено более 180 вариантов оформления главного экрана. Также есть разные варианты отображения "всегда включенного экрана", функции Always On Display.Mi Band 7 Pro защищён от воды и оснащен чипом бесконтактной оплаты NFC. В браслете есть датчики пульса и насыщения кислородом крови. Заявлены 117 режимов тренировок с автоматическим распознаванием 14 наиболее популярных.Продажи Xiaomi Mi Band 7 Pro стартовали пока в Китае. Там за браслет просят 380 юаней (330 рублей). Отдельно предлагается расширенная гарантия — если в течение полугода после приобретение устройства произошел какой-то гарантийный случай, то пользователь получит совершенно новый фитнес-браслет взамен старого.

https://ria.ru/20220704/xiaomi-1800141075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, xiaomi inc