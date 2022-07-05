https://ria.ru/20220705/borisov-1800446358.html
Спецмеры не означают перехода экономики на военные рельсы, заявил Борисов
Спецмеры не означают перехода экономики на военные рельсы, заявил Борисов - РИА Новости, 05.07.2022
Спецмеры не означают перехода экономики на военные рельсы, заявил Борисов
Расконсервирование производственных мощностей не означает перехода российской экономики в военный режим – речь идёт о точечных потребностях, возникающих в ходе... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:12
2022-07-05T16:12
2022-07-05T16:12
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Расконсервирование производственных мощностей не означает перехода российской экономики в военный режим – речь идёт о точечных потребностях, возникающих в ходе спецоперации, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.Во вторник Борисов представил в Госдуме проект правительства об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны. В частности, при введении спецмер в экономике кабмин должен получить право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также на разбронирование материальных ценностей государственного резерва."Специальные меры предусматривают частичное разблокирование мобилизационных мощностей при необходимости. Я хочу подчеркнуть разницу между внесенными изменениями в законодательство и теми положениями, которые действуют и чётко регламентируют действия правительства при объявлении военного положения и переводе нашей экономики на мобилизационные рельсы – ничего общего с этим нет. Это- точечные мероприятия, которые призваны только для того, чтобы обеспечить гарантированную поставку Вооруженным силам всего необходимого", - сказал Борисов в эфире телеканала "Россия 24".
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россия, госдума рф
Спецмеры не означают перехода экономики на военные рельсы, заявил Борисов
Вице-премьер Борисов: спецмеры не означают перехода экономики на военные рельсы
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Расконсервирование производственных мощностей не означает перехода российской экономики в военный режим – речь идёт о точечных потребностях, возникающих в ходе спецоперации, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Во вторник Борисов представил в Госдуме
проект правительства об обеспечении Вооруженных сил РФ
при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны. В частности, при введении спецмер в экономике кабмин должен получить право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также на разбронирование материальных ценностей государственного резерва.
"Специальные меры предусматривают частичное разблокирование мобилизационных мощностей при необходимости. Я хочу подчеркнуть разницу между внесенными изменениями в законодательство и теми положениями, которые действуют и чётко регламентируют действия правительства при объявлении военного положения и переводе нашей экономики на мобилизационные рельсы – ничего общего с этим нет. Это- точечные мероприятия, которые призваны только для того, чтобы обеспечить гарантированную поставку Вооруженным силам всего необходимого", - сказал Борисов в эфире телеканала "Россия 24".