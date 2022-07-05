https://ria.ru/20220705/borisov-1800446358.html

Спецмеры не означают перехода экономики на военные рельсы, заявил Борисов

Спецмеры не означают перехода экономики на военные рельсы, заявил Борисов - РИА Новости, 05.07.2022

Спецмеры не означают перехода экономики на военные рельсы, заявил Борисов

Расконсервирование производственных мощностей не означает перехода российской экономики в военный режим – речь идёт о точечных потребностях, возникающих в ходе... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T16:12

2022-07-05T16:12

2022-07-05T16:12

россия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776491853_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_133dcc43b2a6aaf787581bc0e9365eb4.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Расконсервирование производственных мощностей не означает перехода российской экономики в военный режим – речь идёт о точечных потребностях, возникающих в ходе спецоперации, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.Во вторник Борисов представил в Госдуме проект правительства об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны. В частности, при введении спецмер в экономике кабмин должен получить право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также на разбронирование материальных ценностей государственного резерва."Специальные меры предусматривают частичное разблокирование мобилизационных мощностей при необходимости. Я хочу подчеркнуть разницу между внесенными изменениями в законодательство и теми положениями, которые действуют и чётко регламентируют действия правительства при объявлении военного положения и переводе нашей экономики на мобилизационные рельсы – ничего общего с этим нет. Это- точечные мероприятия, которые призваны только для того, чтобы обеспечить гарантированную поставку Вооруженным силам всего необходимого", - сказал Борисов в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220705/it-1800374157.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, госдума рф