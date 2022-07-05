https://ria.ru/20220705/boepripasy-1800541445.html
В порту Бердянска произвели контролируемый подрыв неразорвавшихся снарядов
В порту Бердянска произвели контролируемый подрыв неразорвавшихся снарядов - РИА Новости, 05.07.2022
В порту Бердянска произвели контролируемый подрыв неразорвавшихся снарядов
Подрыв неразорвавшихся боезарядов осуществлен в порту Бердянска, сообщил в своем Telegram-канале член ВГА региона Владимир Рогов. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T21:55
2022-07-05T21:55
2022-07-05T21:55
специальная военная операция на украине
в мире
бердянск
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792644768_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_a6b5e55f2443f8eb31e00b93d881e466.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Подрыв неразорвавшихся боезарядов осуществлен в порту Бердянска, сообщил в своем Telegram-канале член ВГА региона Владимир Рогов."Сегодня вечером в районе порта Бердянска произведен контролируемый подрыв неразорвавшихся боеприпасов. Опасное наследство режима Зеленского нейтрализовано", - сообщил Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
https://ria.ru/20220702/korabl-1799747187.html
бердянск
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792644768_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_3ac722e70f2487266cf626641b789fcd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бердянск, херсонская область , запорожская область
В порту Бердянска произвели контролируемый подрыв неразорвавшихся снарядов
Член Запорожской ВГА Рогов: в порту Бердянска произвели подрыв неразорвавшихся боеприпасов