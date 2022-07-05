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В порту Бердянска произвели контролируемый подрыв неразорвавшихся снарядов

В порту Бердянска произвели контролируемый подрыв неразорвавшихся снарядов - РИА Новости, 05.07.2022

В порту Бердянска произвели контролируемый подрыв неразорвавшихся снарядов

Подрыв неразорвавшихся боезарядов осуществлен в порту Бердянска, сообщил в своем Telegram-канале член ВГА региона Владимир Рогов. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T21:55

2022-07-05T21:55

2022-07-05T21:55

специальная военная операция на украине

в мире

бердянск

херсонская область

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Подрыв неразорвавшихся боезарядов осуществлен в порту Бердянска, сообщил в своем Telegram-канале член ВГА региона Владимир Рогов."Сегодня вечером в районе порта Бердянска произведен контролируемый подрыв неразорвавшихся боеприпасов. Опасное наследство режима Зеленского нейтрализовано", - сообщил Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.

https://ria.ru/20220702/korabl-1799747187.html

бердянск

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Евгения Нефедова

в мире, бердянск, херсонская область , запорожская область