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В порту Бердянска произвели контролируемый подрыв неразорвавшихся снарядов - РИА Новости, 05.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/boepripasy-1800541445.html
В порту Бердянска произвели контролируемый подрыв неразорвавшихся снарядов
В порту Бердянска произвели контролируемый подрыв неразорвавшихся снарядов - РИА Новости, 05.07.2022
В порту Бердянска произвели контролируемый подрыв неразорвавшихся снарядов
Подрыв неразорвавшихся боезарядов осуществлен в порту Бердянска, сообщил в своем Telegram-канале член ВГА региона Владимир Рогов. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T21:55
2022-07-05T21:55
специальная военная операция на украине
в мире
бердянск
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Подрыв неразорвавшихся боезарядов осуществлен в порту Бердянска, сообщил в своем Telegram-канале член ВГА региона Владимир Рогов."Сегодня вечером в районе порта Бердянска произведен контролируемый подрыв неразорвавшихся боеприпасов. Опасное наследство режима Зеленского нейтрализовано", - сообщил Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
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бердянск
херсонская область
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в мире, бердянск, херсонская область , запорожская область
21:55 05.07.2022
 
В порту Бердянска произвели контролируемый подрыв неразорвавшихся снарядов

Член Запорожской ВГА Рогов: в порту Бердянска произвели подрыв неразорвавшихся боеприпасов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкКраны в порту Бердянска
Краны в порту Бердянска - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Подрыв неразорвавшихся боезарядов осуществлен в порту Бердянска, сообщил в своем Telegram-канале член ВГА региона Владимир Рогов.
"Сегодня вечером в районе порта Бердянска произведен контролируемый подрыв неразорвавшихся боеприпасов. Опасное наследство режима Зеленского нейтрализовано", - сообщил Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
Порт Бердянска - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБердянскХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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