https://ria.ru/20220705/blinken-1800550312.html
Блинкен будет в полной мере участвовать в министерских мероприятиях G20
Блинкен будет в полной мере участвовать в министерских мероприятиях G20 - РИА Новости, 05.07.2022
Блинкен будет в полной мере участвовать в министерских мероприятиях G20
Госсекретарь США Энтони Блинкен будет в полной мере участвовать во встречах в рамках министерского формата G20 в Индонезии, но избежит ведения дел "как обычно"... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T22:56
2022-07-05T22:56
2022-07-05T22:56
в мире
цены на нефть
сергей лавров
россия
сша
вашингтон (штат)
большая двадцатка
саммит g20
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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен будет в полной мере участвовать во встречах в рамках министерского формата G20 в Индонезии, но избежит ведения дел "как обычно" с РФ, заявил пресс-секретарь госдепа Нед Прайс."Госсекретарь намерен в полной мере и активно участвовать в G20", - сказал Прайс в ответ на вопрос о том, будет ли Блинкен присутствовать на мероприятиях с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.Как заявил Прайс, США привержены двум положениям: Вашингтон желает успеха G20 и индонезийскому председательству, но не планирует вести дела с РФ как обычно.
https://ria.ru/20220705/blinken-1800405582.html
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в мире, цены на нефть, сергей лавров, россия, сша, вашингтон (штат), большая двадцатка, саммит g20
Блинкен будет в полной мере участвовать в министерских мероприятиях G20
Госсекретарь США Блинкен будет в полной мере участвовать в министерских мероприятиях G20