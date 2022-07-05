https://ria.ru/20220705/blinken-1800550312.html

Блинкен будет в полной мере участвовать в министерских мероприятиях G20

Блинкен будет в полной мере участвовать в министерских мероприятиях G20 - РИА Новости, 05.07.2022

Блинкен будет в полной мере участвовать в министерских мероприятиях G20

Госсекретарь США Энтони Блинкен будет в полной мере участвовать во встречах в рамках министерского формата G20 в Индонезии, но избежит ведения дел "как обычно"... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T22:56

2022-07-05T22:56

2022-07-05T22:56

в мире

цены на нефть

сергей лавров

россия

сша

вашингтон (штат)

большая двадцатка

саммит g20

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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен будет в полной мере участвовать во встречах в рамках министерского формата G20 в Индонезии, но избежит ведения дел "как обычно" с РФ, заявил пресс-секретарь госдепа Нед Прайс."Госсекретарь намерен в полной мере и активно участвовать в G20", - сказал Прайс в ответ на вопрос о том, будет ли Блинкен присутствовать на мероприятиях с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.Как заявил Прайс, США привержены двум положениям: Вашингтон желает успеха G20 и индонезийскому председательству, но не планирует вести дела с РФ как обычно.

https://ria.ru/20220705/blinken-1800405582.html

россия

сша

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в мире, цены на нефть, сергей лавров, россия, сша, вашингтон (штат), большая двадцатка, саммит g20