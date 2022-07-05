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Блинкен будет в полной мере участвовать в министерских мероприятиях G20 - РИА Новости, 05.07.2022
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Блинкен будет в полной мере участвовать в министерских мероприятиях G20
Блинкен будет в полной мере участвовать в министерских мероприятиях G20 - РИА Новости, 05.07.2022
Блинкен будет в полной мере участвовать в министерских мероприятиях G20
Госсекретарь США Энтони Блинкен будет в полной мере участвовать во встречах в рамках министерского формата G20 в Индонезии, но избежит ведения дел "как обычно"... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T22:56
2022-07-05T22:56
в мире
цены на нефть
сергей лавров
россия
сша
вашингтон (штат)
большая двадцатка
саммит g20
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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен будет в полной мере участвовать во встречах в рамках министерского формата G20 в Индонезии, но избежит ведения дел "как обычно" с РФ, заявил пресс-секретарь госдепа Нед Прайс."Госсекретарь намерен в полной мере и активно участвовать в G20", - сказал Прайс в ответ на вопрос о том, будет ли Блинкен присутствовать на мероприятиях с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.Как заявил Прайс, США привержены двум положениям: Вашингтон желает успеха G20 и индонезийскому председательству, но не планирует вести дела с РФ как обычно.
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в мире, цены на нефть, сергей лавров, россия, сша, вашингтон (штат), большая двадцатка, саммит g20
22:56 05.07.2022
 
Блинкен будет в полной мере участвовать в министерских мероприятиях G20

Госсекретарь США Блинкен будет в полной мере участвовать в министерских мероприятиях G20

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен будет в полной мере участвовать во встречах в рамках министерского формата G20 в Индонезии, но избежит ведения дел "как обычно" с РФ, заявил пресс-секретарь госдепа Нед Прайс.
"Госсекретарь намерен в полной мере и активно участвовать в G20", - сказал Прайс в ответ на вопрос о том, будет ли Блинкен присутствовать на мероприятиях с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
Вчера, 14:52
Госсекретарь США встретится с главой МИД Китая в рамках G20
Как заявил Прайс, США привержены двум положениям: Вашингтон желает успеха G20 и индонезийскому председательству, но не планирует вести дела с РФ как обычно.
"Мы верим, что сможем придерживаться двух этих императивов: увидеть успех саммита G20, не предлагая чего-то, что можно было бы оценить как ведение дел с Россией как обычно", - сказал Прайс.
 
В миреЦены на нефтьСергей ЛавровРоссияСШАВашингтон (штат)Большая двадцаткаСаммит G20
 
 
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