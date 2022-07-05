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В Приангарье ликвидируют пять несанкционированных свалок - РИА Новости, 05.07.2022
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В Приангарье ликвидируют пять несанкционированных свалок
В Приангарье ликвидируют пять несанкционированных свалок - РИА Новости, 05.07.2022
В Приангарье ликвидируют пять несанкционированных свалок
Пять несанкционированных свалок мусора, расположенных в центральной экологической зоне Байкала со стороны Иркутской области, ликвидируют в 2022 году, сообщает... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T20:42
2022-07-05T20:42
жкх
игорь кобзев
виктория абрамченко
иркутская область
ольхонский район
россия
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ИРКУТСК, 5 июл – РИА Новости. Пять несанкционированных свалок мусора, расположенных в центральной экологической зоне Байкала со стороны Иркутской области, ликвидируют в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства Приангарья со ссылкой на главу региона Игоря Кобзева.Вопрос ликвидации свалок в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкальской природной территории обсудили на совещании с заместителем председателя правительства России Викторией Абрамченко. Оно прошло в режиме видео-конференц-связи. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил, что в регионе в границах ЦЭЗ зарегистрировано 20 несанкционированных свалок. Их общая площадь более 34 гектаров, объем мусора - 204 тысячи кубометров."В 2022 году будут ликвидированы две свалки - в Иркутском и Ольхонском районах, а также три свалки на землях лесного фонда", - сообщил Кобзев.Он также отметил, что ведется разработка проектно-сметной документации на рекультивацию одной из наиболее крупных свалок в Пади Талой.В прошлом году за счет областного и местных бюджетов в регионе было ликвидировано три свалки в Ольхонском районе.
https://ria.ru/20220520/svalka-1789657978.html
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жкх, игорь кобзев, виктория абрамченко, иркутская область, ольхонский район, россия
20:42 05.07.2022
 
В Приангарье ликвидируют пять несанкционированных свалок

В Приангарье вблизи Байкала ликвидируют пять несанкционированных свалок мусора

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкМыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 5 июл – РИА Новости. Пять несанкционированных свалок мусора, расположенных в центральной экологической зоне Байкала со стороны Иркутской области, ликвидируют в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства Приангарья со ссылкой на главу региона Игоря Кобзева.
Вопрос ликвидации свалок в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкальской природной территории обсудили на совещании с заместителем председателя правительства России Викторией Абрамченко. Оно прошло в режиме видео-конференц-связи. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил, что в регионе в границах ЦЭЗ зарегистрировано 20 несанкционированных свалок. Их общая площадь более 34 гектаров, объем мусора - 204 тысячи кубометров.
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"В 2022 году будут ликвидированы две свалки - в Иркутском и Ольхонском районах, а также три свалки на землях лесного фонда", - сообщил Кобзев.
Он также отметил, что ведется разработка проектно-сметной документации на рекультивацию одной из наиболее крупных свалок в Пади Талой.
В прошлом году за счет областного и местных бюджетов в регионе было ликвидировано три свалки в Ольхонском районе.
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ЖКХИгорь КобзевВиктория АбрамченкоИркутская областьОльхонский районРоссия
 
 
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