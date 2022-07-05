https://ria.ru/20220705/baykal-1800529738.html

В Приангарье ликвидируют пять несанкционированных свалок

В Приангарье ликвидируют пять несанкционированных свалок - РИА Новости, 05.07.2022

В Приангарье ликвидируют пять несанкционированных свалок

Пять несанкционированных свалок мусора, расположенных в центральной экологической зоне Байкала со стороны Иркутской области, ликвидируют в 2022 году, сообщает... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T20:42

2022-07-05T20:42

2022-07-05T20:42

жкх

игорь кобзев

виктория абрамченко

иркутская область

ольхонский район

россия

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ИРКУТСК, 5 июл – РИА Новости. Пять несанкционированных свалок мусора, расположенных в центральной экологической зоне Байкала со стороны Иркутской области, ликвидируют в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства Приангарья со ссылкой на главу региона Игоря Кобзева.Вопрос ликвидации свалок в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкальской природной территории обсудили на совещании с заместителем председателя правительства России Викторией Абрамченко. Оно прошло в режиме видео-конференц-связи. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил, что в регионе в границах ЦЭЗ зарегистрировано 20 несанкционированных свалок. Их общая площадь более 34 гектаров, объем мусора - 204 тысячи кубометров."В 2022 году будут ликвидированы две свалки - в Иркутском и Ольхонском районах, а также три свалки на землях лесного фонда", - сообщил Кобзев.Он также отметил, что ведется разработка проектно-сметной документации на рекультивацию одной из наиболее крупных свалок в Пади Талой.В прошлом году за счет областного и местных бюджетов в регионе было ликвидировано три свалки в Ольхонском районе.

https://ria.ru/20220520/svalka-1789657978.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220412/nadym-1783120626.html

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жкх, игорь кобзев, виктория абрамченко, иркутская область, ольхонский район, россия